Aumenta la demanda de cambios de cerraduras ante la amenaza del Bumping, según Cerrajeros Urgentes

jueves, 4 de abril de 2019, 17:00 h (CET) Ante el incremento de allanamientos de morada y robos, gracias a la técnica del Bumping, la demanda de cambios de cerraduras no deja de aumentar. Cerrajeros Urgentes, líderes del sector, desvelan las claves de este auge y cómo cambiar la cerradura del hogar, más que un gasto, supone una inversión en seguridad Cerrajeros Urgentes, expertos en cerrajería, alertan de lo peligroso que resulta no invertir en una cerradura moderna y seguir conservando cerraduras de hace decenas de años.

A diario, surgen novedosos métodos para 'reventar' cerraduras, nuevos métodos como el Bumping que suponen un verdadero peligro que hacen vulnerables ocho de cada diez cerraduras. No contar con una cerradura de última generación aumenta notablemente la vulnerabilidad de los hogares.

En España al día se producen unos 300 robos en domicilios, algo que evidencia, a tenor de los expertos, que la inmensa mayoría de las casas cuenta con cerraduras obsoletas. Estos informes han incrementado la demanda de cambios de cerraduras, tal y como constatan desde cerrajeros-urgentes.es

El Bumping el método preferido por los ladrones

Los profesionales avisan de lo rápido que se está extendiendo el Bumping, un ingenioso y efectivo método para abrir cerraduras. Debido a lo fácil que resulta hacerse con una llave bumping por Internet, recomiendan cambiar las cerraduras y hacerse con aquéllas que dispongan de sistemas antirrobo. "Cualquiera puede acceder a una llave bumping. De hecho, hacerse con un sistema de robo completo resulta bastante económico si atendemos a todas las viviendas a las que podrían tener acceso. Con una inversión de apenas unos doscientos euros, un ladrón ya podría acceder fácilmente al 80% de las viviendas españolas", insisten desde cerrajeros-urgentes. "Con ese mínimo gasto, podrían hacerse no sólo con un kit de bumping, sino también con ganzúas para la apertura de puertas. Por tanto, es importante reforzar las medidas de seguridad".

El método del Bumping consiste en unas llaves que cuentan con unas propiedades especiales. Las llaves tienen unas hendiduras que permiten forzar las cerraduras golpeando mínimamente las llaves con un martillo. Con esos golpes los pistones saltan y el bombín queda expuesto. "No es un método sencillo, pero bien ejecutado es muy eficaz y son muy pocas las viviendas que no se le resisten", afirman desde www.cerrajeros-urgentes.es.

Este método era utilizado anteriormente por los propios cerrajeros para la apertura de puertas. Actualmente, es muy sencillo hacerse con esas llaves maestras en la Red lo que ha conllevado el auge de esta práctica delictiva. La Guardia Civil ha desarticulado bandas de expertos en esta técnica. Estos ladrones son capaces de abrir puertas en menos de treinta segundos, que es lo que les lleva burlar la seguridad de la cerradura.

Cerraduras con sistemas antibumping

Gran parte de las viviendas cuentan con la cerradura original de la puerta o con un sistema que cuenta con muchos años y que las hace presas fáciles del bumping. Por este motivo, desde https://www.cerrajeros-urgentes.es/ se insiste en la importancia del cambio u actualización de la cerradura, para protegerse de los amigos de lo ajeno.

"Es un sistema rápido y muy limpio, que deja huellas casi imperceptibles. Eso complica la tarea de justificar el robo a la compañía aseguradora, pareciendo que la cerradura nunca fue forzada. Es importante blindarse ante estas nuevas técnicas y hacerse con cerraduras de nueva generación que cuentan con sistema antirrotura y antibumping".

El desconocimiento de las nuevas cerraduras hace que los usuarios opten por los sistemas tradicionales creyendo erróneamente que hay una gran diferencia de precio. "Se piensa que la diferencia de precio es abismal, cuando en realidad una buena cerradura no les va a salir mucho más cara. No es dinero si tenemos en cuenta a lo que nos exponemos", concluyen desde la empresa.

