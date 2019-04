La cuarta parte de la demanda de nuevas consolas corresponde a mayores de 45 años El 28,58 % de la demanda de consolas corresponde a las mujeres, frente al 71,42 % de hombres Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 4 de abril de 2019, 19:13 h (CET) Los videojuegos son, de acuerdo con la última edición del Anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la primera opción de ocio audiovisual en España, desbancando a otras industrias del entretenimiento tan populares como el cine o la música. Su desarrollo ha marcado a varias generaciones, nutriéndose de un público fiel, verdaderamente amante de estos productos, que a día de hoy continúa creciendo y alcanzando nuevos usuarios. Con el fin de analizar esta tendencia, Idealo ha desarrollado un estudio del que se desprende cómo la demanda de videoconsolas de último modelo sigue ampliándose a otros nuevos grupos de edad y género, alcanzando ya a consumidores más adultos, el 24 % de más de 45 años, así como a un número creciente de mujeres.



El comparador de precios también ha estudiado la demanda específica en mujeres, concluyendo que más de una cuarta parte de la demanda de consolas, un 28,58 %, corresponde a las mujeres, frente al 71,42 % de hombres. Por ello, las nuevas generaciones de consolas, especialmente las de Nintendo y Sony, dos de las grandes protagonistas de este sector, también exploran nuevas vías para posicionarse en la continua transición hacia los nuevos públicos de este tipo de entretenimiento.

Una de las claves de esta ampliación del espectro del gamer es la tendencia iniciada por consolas como Wii o DS, que se centran en la jugabilidad como eje central de la innovación, combinando lo tradicional y lo vanguardista, para ofrecer así videojuegos al alcance de todos. Con su modelo Switch, que combina el modo tradicional de juego con las últimas tecnologías, Nintendo ha alcanzado por primera vez los targets más sénior: el 24 % de su demanda tiene más de 45 años, además de ser la única que alcanza al público de más de 65 años. Es también la consola más equiparada en cuanto a género se refiere, siendo el 46,9 % de sus usuarios mujeres, frente al 53,1 % de hombres.



PlayStation tampoco se ha quedado atrás en cuanto a la atracción de estos nuevos públicos: el 22,56 % de los consumidores que demandan su último modelo, la PlayStation 4 Slim, son mayores de 45. Aunque, en este caso, la diferencia de género sigue siendo más acusada, con solo un 33,8 % de demanda femenina. Estos datos demuestran que las consolas que se centran en la jugabilidad, el juego en equipo, y que adaptan su formato a los públicos más familiares son los que diversifican más su demanda. Este fenómeno se replica si nos fijamos en el segmento de los videojuegos, donde los favoritos de las mujeres son el clásico Mario Kart 8, seguido por Just Dance 2018 y Super Mario Bros.



Hay otro factor que afecta directamente a la demanda de este y cualquier otro tipo de producto: las tendencias sociales. Actualmente, la década de los 90 marca la estética de la moda, y lo vintage está presente hasta en el sector de los videojuegos: tanto Nintendo como Sony lanzaron un modelo basado en sus consolas originales. idealo ha estudiado la demanda de estas consolas, concluyendo que, a pesar de que estuvieran pensadas para seducir al usuario que disfrutó de sus primeras versiones (de entre 25 y 34 años actualmente), la demanda siempre es mayor en el rango de edad entre los 35 y los 44 años de edad. En el caso de la Sony PlayStation Classic, el 61 % de su demanda se encuadra en ese margen de edad, siendo de un 49, 23 % en el caso de la Classic Mini NES.



“La oferta y la demanda están marcadas en su mayoría por el contexto social del momento, de tal modo que podemos observar tendencias y comportamientos de compra cíclicos”, explica Adrián Amorín, Country Manager de Idealo, que añade que “en el caso de las videoconsolas y videojuegos, es interesante analizar cómo los modelos más modernos beben de las ediciones clásicas, atrayendo no solo un comprador nostálgico, sino en realidad a nuevos targets como los más mayores, al tiempo que las mujeres son cada vez una parte más activa del mundo gamer”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El auge del desarrollo digital La población está muy familiarizada con los dispositivos tecnológicos, principalmente móviles y tablets, un factor que las empresas deberán de tener en cuenta a la hora de desarrollar sus ideas ¿Cómo acertar con el precio de un producto de segunda mano? A la hora de sacar a la venta un producto de segunda mano en Internet, uno de los primeros problemas que se presentan es qué precio poner Más de 2.000 menores son víctimas de ciberdelitos cada año en España Cada día una media de 6 menores de edad son víctimas de este tipo de delitos, según los últimos datos del Ministerio del Interior Miles de aplicaciones de Android acceden a nuestra ubicación y grabaciones sin permiso 441 teléfonos de Samsung están "infectados" por 29.466 programas que tienen acceso a información privada del usuario Las empresas tardan más de 200 días en darse cuenta de que han sufrido un ciberataque A esto hay que sumar que cada compañía pierde unos 20.000 euros de media con cada ataque