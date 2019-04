El Valencia arrolla al Madrid en Mestalla (2-1)

El partidazo de la jornada 30º de la Liga Santander se ha saldado con victoria por la mínima de los de Marcelino García Toral (2-1). El conjunto valencianista supo utilizar sus armas ante un Real Madrid que, a pesar de dominar la posesión, no generó peligro alguno en el área defendida por el meta brasileño Neto.



El Valencia mostró que fue superior al rival desde el pitido inicial. Una superioridad que se manifestó gracias al planteamiento del míster "ché": conocedor del peligro que genera su plantilla a la contra, le entregó la posesión al Madrid para así poder explotar a los jugadores más eléctricos del ataque valencianista (Rodrigo, Gameiro y Guedes). Los jugadores madridistas, aún en periodo de adaptación al estilo del nuevo entrenador, no lograron ponerle remedio a las ofensivas blanquinegras, y se vieron superados en todo momento por el club de la capital del Turia, que atraviesa un estado de forma excelso. Quedó constancia de que sólo había un equipo en el campo que sabía a lo que tenía que jugar.



El inicio del partido estuvo marcado por posesiones estériles, sin ningún tipo de profundidad por parte de los de Zidane, ante un Valencia que se mantenía firme en defensa, esperando el momento adecuado para buscar las espaldas de los centrales madridistas. El primer gol, obra de Gonçalo Guedes fruto de un disparo ajustado al palo derecho de la portería defendida por Courtois, le dio alas al equipo. Capitaneados de forma magistral por Dani Parejo, que fue el amo y señor del centro del campo valencianista desde el primer minuto hasta el 90, los jugadores comenzaron a creerse la victoria ante un Madrid en sin mordiente, carácter ni ideas.



El ambiente en la segunda parte, clave

La confianza y el apoyo de Mestalla en la segunda parte fueron vitales para que los tres puntos no se movieran de Valencia: el equipo de la capital no generó apenas ocasiones, mientras que los locales llegaban con facilidad y peligro a la meta del costarricense Keylor Navas. A siete minutos del final, Ezequiel Garay remató un córner lanzado por Parejo, logrando el gol de la tranquilidad. En una de las últimas jugadas del partido, Benzema aprovechó un error defensivo para recortar distancias. Euforia y éxtasis en Mestalla tras el pitido final. El Valencia sigue con su racha de 17 encuentros consecutivos sin perder y gana confianza tras derrotar con facilidad a uno de los grandes de España.



El resto de partidos de la jornada

En lo referido a otros encuentros de la jornada liguera, cabe destacar la locura vivida el martes en el Estadio de la Cerámica: Villarreal y Fútbol Club Barcelona empataron a cuatro en un partido que no se decidió hasta el último instante. En el duelo de necesidades en El Alcoraz entre Huesca y Celta, se dio un empate a tres que sabe a poco para ambos equipos, que sólo quieren sumar de tres en tres. La nota polémica de la jornada tuvo lugar en el Athletic-Levante, con un penalti dudoso y muy criticado por el levantinismo, que comienza a temer por la permanencia del equipo en la Primera División.