Montes de Galicia explica los beneficios de la cecina Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 15:16 h (CET) La cecina (conocida como "jamón de vaca") es una carne deshidratada o curada que suele proceder del ganado vacuno. Se elabora a partir del despiece de los cuartos traseros de la vaca (tapa, babilla, contra y cadera). Está muy de moda porque aporta numerosas proteínas al organismo, y la dieta proteica es una de las más populares en la actualidad, especialmente entre los deportistas. Los Montes de Galicia, el mejor gallego de Madrid, cuenta todos los beneficios de la cecina y presenta su cecina de Wagyu A continuación, el restaurante los Montes de Galicia aporta 6 beneficios de la cecina:

Bajo contenido en grasa. El aporte graso de la cecina no es elevado, teniendo en cuenta que la mayor parte se ve y se puede eliminar. Además, gran cantidad de su grasa es “saludable”, compuesta por ácidos grasos monoinsaturados. Por ejemplo, cien gramos de cecina aportan menos de 250 calorías, por lo que es una buena opción como aperitivo entre las diferentes comidas.

Mantiene el tejido muscular. La cecina es preparada a base de perder agua, siendo el resultado final una altísima concentración de proteínas. Por eso, la cecina es un buen aliado en el proceso de recuperación muscular de deportistas o, simplemente, en sus dietas.

Alto contenido en hierro, calcio, fósforo y vitaminas de grupo B, completamente necesarias para el buen funcionamiento del organismo, evitar el cansancio, ayudar a prevenir el envejecimiento, mantener sanos los glóbulos sanguíneos, etc.

Su alto contenido en zinc, que es el mineral que facilita la asimilación y almacenamiento de la insulina, la cecina se recomienda a personas que sufren enfermedades como la anemia o la diabetes.

La cecina es muy versátil, ya que se puede emplear en cualquier tipo de comida, como en ensaladas, sopas, purés, combinada con verduras, etc.

Sabor inigualable. El sabor de la cecina es completamente único. Este sabor se consigue por su particular proceso de curación y al ahumado logrado con madera de encina y roble.

Acerca de Los Montes de Galicia

Situado en el corazón de la capital y considerado el #mejorgallegodeMadrid, Montes de Galicia ofrece la mejor cocina fusión, a caballo entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nouvelle cuisine que se reinventa a diario. Un restaurante donde el producto, aderezado y cuidado hasta el extremo transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Todo en un exquisito ambiente que recoge y acompaña a los comensales, donde el frescor de los azules del cantábrico se mezcla con los violáceos del atlántico y los verdores de la tierra húmeda, para que todo sea disfrutar.

Para su dueño, Jose Espasandín, propietario del restaurante desde 1997, ser considerados como el mejor restaurante gallego de Madrid simboliza algo más grande que una simple distinción, es sobre todo un reto que le hace superarse día a día. Gracias a esta filosofía han llegado a lo más alto de la gastronomía madrileña, logrando magníficas valoraciones en la aplicación Tripadvisor, entre los mejores restaurantes de Madrid, y el mejor de todos entre los exponentes de la cocina gallega en la capital.

La celebrada carta ha sido creada con los más selectos productos de la tierra y está basada en la dieta atlántica que poco tiene que envidiar a la mediterránea. En Montes de Galicia la salud y el placer no están reñidos, bailan juntos, como meigas, alrededor del puchero.

Sencilla y basada en los sabores, texturas y aromas del norte. Con los mejores y más frescos ingredientes, Jose Espasandín, ha creado una selección de platos para Montes de Galicia en los que fusiona la cocina más tradicional del norte con toques vanguardistas, consiguiendo así innovadoras recetas que deleitan todos los paladares.

Y para todos aquellos que quieran disfrutar de un agradable espacio en compañía de amigos, un afterwork con compañeros de trabajo o tomar algo en pareja etc. Montes de Galicia ha creado un espacio coctelería inigualable, abierto hasta las 2,30 de la madrugada.

C/ Azcona 46, 28028 Madrid

Teléfono: +34 91 355 27 86

Horario de 08.00 a 02.30

/MontesdeGalicia

/LosMontesDeGalicia

http://losmontesdegalicia.com/

/losmontesdegalicia

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.