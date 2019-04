ATE, registro de visitas con una tablet Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 15:07 h (CET) La empresa vasca Batura Mobile, que desarrolla aplicaciones móviles para entornos Android e iOS, acaba de lanzar un novedoso producto para optimizar el registro de visitas en empresas Se trata de una aplicación para tablet con la que el propio usuario o visitante se registra rápidamente al entrar al edificio.

ATE permite que cuando alguien llega a un edificio o empresa pueda registrarse y dejar reflejado con quien se reúne de una manera fácil y rápida. Libera de carga de trabajo a la persona encargada de recepción al permitir realizar un autoregistro. “Hay empresas con muchas visitas, reuniones, que se pueden beneficiar de este servicio de autochecking. El registro se hace en menos de un minuto y el control lo hace el propio usuario” añade Gabriela Seco, responsable de marketing de la empresa.

En su elaboración se ha dado mucha importancia a la usabilidad de la aplicación, tiene un diseño muy cuidado, de fácil acceso y manejo, sencillo y rápido.

La ventaja principal es un registro total, el poder tener automatizados a las personas, los tiempos, quien se reúne, el movimiento que se genera en la empresa. A su vez los datos están protegidos siguiendo los parámetros de la nueva ley de protección de datos (RGPD). Actualmente se realiza en papel mostrando todos los datos a los visitantes sin proteger la información.

El funcionamiento es muy sencillo, al llegar se introducen datos básicos (nombre, empresa, vehículo y persona con quién se reúne), con la posibilidad de añadir también fotografía, necesaria para la utilización de unas tarjetas inteligentes (SmartCards) relacionadas con este servicio, proporcionadas por la empresa Pick to Light. Esta tarjeta reutilizable tiene los datos del visitante, que la lleva durante su visita dentro del recinto y que se borra con un toque de la tarjeta en la app al salir. Hay que destacar la sostenibilidad de estas tarjetas, ya que no llevan batería y son reutilizables y la proyección de la organización ante cualquier vista, al disponer de este sistema digital tan avanzado.

Esta aplicación va dirigida a pymes o grandes empresas, edificios de centros de negocio o empresas, que tengan la necesidad de saber quién entra y sale, no tanto desde un punto de vista de seguridad sino de saber la afluencia real del edificio.

Actualmente se están implementando nuevas funcionalidades en la app, surgidas de necesidades concretas de las empresas como que pueda ser multisede y pueda tener el control de varios espacios.

Batura Mobile trabaja a medida para diversos sectores como smart cities, industria 4.0 o consumo. Muy enfocados en movilidad y transporte dentro de las ciudades, su último trabajo ha sido la aplicación oficial de Euskotren para móvil, ejemplo del tipo de aplicaciones que hacen y del entorno en el que quieren continuar a futuro.

Fuente: Servicios Periodísticos

