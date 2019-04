Beclever, la importancia de la ciberseguridad en la empresa Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 15:11 h (CET) Organizan un evento el día 10 de abril acerca de la gestión de cuentas privilegiadas BeClever es una empresa vasca que ofrece soluciones avanzadas de tecnología de la información (IT) para el sector público y privado en Europa, Oriente medio y África. Entre sus servicios destaca su especialización en seguridad informática, en la protección de la información en las empresas.

En este punto ofrecen servicios de ciberseguridad desde un enfoque global y teniendo en cuenta varios parámetros. Por un lado, ven imprescindible la formación del usuario, el punto más vulnerable en las empresas. A través de la formación continua, se pretende educar a los usuarios en la identificación de este tipo de ataques, evitando riesgos. Se les prepara a través de ataques simulados de phishing (método que los ciberdelincuentes utilizan para conseguir que el usuario revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito etc.), para que conozcan cómo suele ser la metodología general de los atacantes. A través de esta formación, los empleados, o usuarios internos, van mejorando y aprendiendo a no caer en estos ataques.

Por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios y las aplicaciones que utilizan en su día a día, proponen automatizar todo el proceso de aprovisionamiento de dichas cuentas de usuario en las distintas aplicaciones, minimizando los permisos asignados, para, en caso de sufrir un ataque y de que ocurra una suplantación de la identidad, evitar que los hackers puedan llevarse más información de la necesaria, y evitar así, riesgos innecesarios.

Además, protegen las cuentas privilegiadas, cuentas que dan acceso a la infraestructura tecnológica de la compañía, donde reside la información más valiosa en las empresas, y que suponen el mayor vector de riesgo en caso de que un hacker se haga con ellas. BeClever garantiza la seguridad mediante un sistema que evita que los administradores dispongan de las contraseñas de estas cuentas, debiendo en su lugar, pasar por un entorno PAM (Privileged Access Management o Gestión de Cuentas Privilegiadas), que les ofrecerá una sesión ya conectada contra los sistemas finales a administrar que quedará totalmente auditada y grabada.

La finalidad, con las distintas soluciones con las que trabajan, es proteger al máximo desde un punto de vista tecnológico los distintos ámbitos de riesgo, incluyendo aplicaciones, datos, infraestructura e imagen de la compañía. En este último ámbito, consideran importante la gestión del riesgo digital, muy expuesto con internet y las redes sociales. En muchas empresas se plantean la importancia de la ciberseguridad cuando ya han sufrido un ataque. “Una vez que tenemos un virus dentro, a no ser que el propio virus se haga visible (por ejemplo encriptando ficheros) es muy difícil detectarlo. Es necesario evitar que llegue a pasar. Formar a los usuarios, minimizar privilegios, proteger las cuentas privilegiadas y hacer una inversión en la materia son claves esenciales” comenta Aiert Azueta, director de BeClever.

En este sentido, organizan el 10 de abril un evento en el restaurante Eneko dirigido a clientes o empresas interesadas en la temática de la ciberseguridad y centrado en la gestión de cuentas privilegiadas. El evento, organizado junto con CyberArk, referente mundial en cuanto a soluciones de gestión de cuentas privilegiadas, versará sobre cómo se puede maximizar la seguridad en las compañías, mostrando el funcionamiento de la tecnología, casos de éxito y mejores prácticas en este ámbito. “El fomentar este tipo de charlas divulgativas es imprescindible y aquí en Euskadi se está avanzando bastante. A través del Basque Cybersecurity Center se está haciendo mucho hincapié en hacer entender los riesgos existentes a nivel tecnológico y cómo podemos intentar protegernos”, añade Aiert.

