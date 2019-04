Los zapatos femeninos que serán tendencia en el verano de 2019 Las merceditas ya no son cosas de niñas, sino que este año prometen regresar para el mercado adulto y con mucha fuerza Redacción Siglo XXI

jueves, 4 de abril de 2019, 17:08 h (CET) Estamos inmersos en plena primavera y queda ya poco para el buen tiempo y el verano, por eso las tendencias de moda se están empezando a sentir. Cada verano vuelven éxitos de antaño, zapatos que nunca se fueron y siguen con nosotros, así como nuevas e innovadoras tendencias alocadas. En cualquier caso, este año viene muy cargado de novedades que no dejarán a nadie indiferente.



¿Qué es lo que más vamos a ver en los meses venideros? Poco a poco se están dejando ver, primeramente, los colores que serán tendencia en este año 2019, lo que se va a traducir en el patronaje de nuestro calzado. Lo que sí podemos asegurar desde ya, es que el color negro empieza a ser tendencia más allá de los meses de otoño e invierno.



Para empezar, tenemos los zapatos con tacones de aguja, que son un clásico que jamás pasará de moda, es decir, es un éxito atemporal. Además, podemos encontrarlos con diferentes variantes, patrones y modelos, para así poder adaptarlos a las tendencias actuales y para cualquier conjunto que llevemos.La serie Sexo en Nueva York nos enseñó que en todo armario que se precie tiene que haber unos zapatos de tacón de aguja, y este año vuelven a ser tendencia.



Vamos a encontrar los clásicos lisos, con lazos, aberturas e incluso con piezas de joyería, para causar una sensación superior.



Las sandalias de tira ancha en colores fosforitos van a ser una clara tendencia también. Pero ojo, que vienen pisando fuerte porque vuelve la moda de llevarlas con calcetín. Las sandalias con plataforma y de tiras negras, otro clásico que vuelve. Son geniales para combinar con conjuntos despreocupados y alegres. Al igual que encontramos, las peculiares sandalias de tiras finas que dejan parte del pie al descubierto, siendo un calzado más convencional y elegante, que nunca pasará de moda por muchos años que transcurran.



Las sandalias de tacón fino y punta cuadrada, ¿te suenan? Es normal, éstas ya estuvieron de moda hace algunos años, pero han vuelto para quedarse. Esto también es debido a que poco a poco vamos buscando calzados elegantes, pero a la vez cómodos. Sin duda ésta es la clave del éxito de muchos de los zapatos que van a ser tendencia.



La comodidad es la clave en las tendencias Sin duda alguna, las mujeres buscamos estar cómodas, por lo que estamos dejando de lado los tacones de vértigo para bajar los pies a la tierra y caminar a gusto, pero sin perder el estilo. De hecho, encontramos los sneakers o zapatillas deportivas para vestir, esto es porque traen plataforma, colores llamativos y diferentes.



Son un diseño único que hará que siempre quieras ir con ellas. Van geniales para llevar con un look desenfadado de pantalón, o también con vestido, ya en función de nuestros gustos, incluso con o sin calcetines. Pero aquí no queda todo, vuelven las zapatillas retro, tipo converse de tubo altas, y esta vez prometen quedarse durante mucho tiempo. Eso sí, son modelos más estilo vintage, los que serán más buscados.



Siguiendo en la línea de la sencillez y comodidad, vuelven a estar de moda los mocasines, si es que alguna vez se habían ido. Muchas estrellas suelen lucirlos en su día a día, y se ven realmente bien con sus outfits tipo colegial que aportan una imagen novedosa y fresca en este ambiente. Incluso los vamos a encontrar con diferentes adornos, para que también podamos llevarlos durante el resto del año.



Las merceditas ya no son cosas de niñas, sino que este año prometen regresar para el mercado adulto y con mucha fuerza. Las encontramos con más o menos tacón, con la tira en el centro que es la clave de este zapato, incluso las hay planas. Son ideales para sentirse cómodas sin dejar de llevar un zapato elegante, aunque como todo en esta vida, todo dependerá de lo que mejor nos sintamos.

