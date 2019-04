Cómo elegir una clínica estética premium El peligro de las clínicas low cost Ana Ruiz de Infante

jueves, 4 de abril de 2019, 17:02 h (CET) El negocio de la cirugía y la medicina estética mueve en España millones de euros, sorprende además conocer los datos de 2017 en los que nuestro país ocupa el puesto número 12 en el ranking de intervenciones estéticas… Pero lo que más preocupa, y mucho, es que a la hora de elegir un centro estético la gran mayoría no se informa debidamente, el intrusismo, las cadenas “low cost” y la falta de formación ponen en peligro no solo los resultados buscados, lo que es aún más importante, juegan con la salud de los pacientes.



En los tratamientos low cost los bajos precios son un reclamo y ocultan casi siempre una mala praxis. El abaratamiento de costes provienen de utilizar prótesis de calidades inferiores y con menores garantías, utilizan quirófanos no habilitados para una cirugía o médicos sin titulación…..En general, en estas clínicas un comercial sin cuallificación cierra un presupuesto sin antes haber realizado una valoración médica, algo muy importante y que es necesario.



La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) denunian que en España más de 10.000 médicos practican la cirugía estética, pero solo 1.200 poseen la titulación adecuada…Para visibilizar este tema tan importante, este año SECPRE lanzó en redes sociales el hashtag #PIDENOSELTITULO, con el que pretenden educar y concienciar de la importancia de ponerse en manos de un buen profesional.

Hace unos días acudí a un desayuno organizado Face Clinic, centro premium multidisciplinar de España dedicado al diagnóstico y tratamiento integral de la belleza y salud, que nos abrió sus puertas para darnos a conocer sus recién estrenadas instalaciones.



El Doctor Francisco de la Riba, especialista en cirugía reconstructiva oral, maxilofacial, estética, plástica facial y cirugía capilar, se encargó personalmente de darnos la bienvenida y enseñarnos el centro.



Face Clinic reivindica la calidad y seguridad de sus tratamientos: manos expertas (este centro cuenta con un equipo de cirujanos y médicos de reconocido prestigio nacional e internacional), materiales de primera calidad, hospitalización adecuada…, para esta clínica estos son los mínimos que deberíamos valorar para cualquier mínima intervención.



Desde aquí nos hacen una recomendación: ante cualquier duda, todos podemos comprobar la titulación del médico consultando en la web del ilustre Colegio de Médicos de la provincia donde ejerza, o en la página de SECPRE. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los zapatos femeninos que serán tendencia en el verano de 2019 Las merceditas ya no son cosas de niñas, sino que este año prometen regresar para el mercado adulto y con mucha fuerza Lo último en máscaras faciales Babor nos presenta sus novedades ​Cejas perfectas, cuestión de habilidades El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente que suele durar entre doce y dieciocho meses y en el que el pigmento es depositado en la capa basal de la epidermis La clave de ordenar tu casa es hacerlo a tu manera Una cuestión de limpieza, bienestar y felicidad La revolución de los cosmecéuticos “Los cosmecéuticos son más que cosméticos ya que resultan de aplicar ciencia a la cosmética"