jueves, 4 de abril de 2019, 13:22 h (CET) El Clúster Marítimo Español y la Real Liga Naval Española organizan el IV Congreso Marítimo Nacional en el que se abordará la realidad por la que atraviesa el sector marítimo español, así como su futuro más inmediato El Clúster Marítimo Español (CME) y la Real Liga Naval Española (RLNE) convocan el IV Congreso Marítimo Nacional - Navegando hacia el futuro, que tendrá lugar entre los días 8 y 9 de mayo del presente año en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

Juan Díaz Cano, Presidente de la Real Liga Naval Española, y Federico Esteve, Presidente de Honor del Clúster Marítimo Español, se han encargado de anunciar la convocatoria, que marca una línea de continuidad respecto a congresos anteriores (Santander 2014 y Cartagena 2016) e intenta dotar de una mayor visibilidad al sector marítimo, apelando a crear una conciencia marítima en España que sirva de elemento económico dinamizador a través de todos los actores implicados.

Una vez más el Congreso servirá para expresar la voz conjunta de un sector cuya importancia desconoce en su totalidad la sociedad española. Una importancia que viene avalada por los datos. En este sentido, la reciente publicación europea del informe The 2018 Annual Economic Report on EU Blue Economy, basado en el estudio de la consultora italiana Cogea, financiado por la Comisión Europea, con la colaboración en España de Cetmar y la Red Europea de Clústeres nacionales, revela que la economía azul española genera 23.000 millones de euros en Valor Añadido Bruto, con un crecimiento del 7% en el período que va de 2009 a 2016. El impacto del empleo también es importante, ya que la mar da trabajo a 691.000 personas en España, con un crecimiento durante el mismo período de tiempo de la tasa de empleo del 4,5%.

En términos de salario, el informe también afirma el estudio que estos crecieron hasta 2016 el 4%, lo que sin duda contribuye positivamente al bienestar socio económico de los españoles, máxime en tiempos de crisis como los que recoge el período medido en el informe europeo.

El sector marítimo español merece la oportunidad de exponer sus problemas e inquietudes actuales y mostrar sus anhelos de futuro. Por eso, tanto desde la Real Liga Naval Española como desde el Cluster Marítimo Español se apela a crear una conciencia marítima en España que "nos sirva de elemento económico dinamizador a través de todos los actores implicados en el sector marítimo español". Y para conseguirlo, los organizadores se han marcado varios objetivos a desarrollar en la presente edición del congreso.

Objetivos

Abordar retos y oportunidades en el sector marítimo y resaltar su papel como motor de crecimiento económico de nuestro país Aportar una visión global del sector marítimo español y las principales novedades que sobre él mismo asoman Elaboración de un “Cuaderno de Conclusiones” que será remitido al Gobierno, a los partidos políticos, a la prensa y a las asociaciones marítimas, recogiendo las conclusiones aportadas en el Congreso. Se puede ampliar la información y conocer el programa desde la página web oficial del congreso en: http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/

