​Entrevista al poeta Nilton Santiago Premio Internacional de Poesía Vicente Huidobro en su primera versión. Carlos Javier Jarquín

jueves, 4 de abril de 2019, 16:08 h (CET) Este pasado 14 de marzo en la Sala Amanda Labarca se celebró la ceremonia de anuncio del ganador del Primer Concurso Internacional de Poesía en honor al destacado poeta chileno, Vicente Huidobro (1893-1948), organizado por la Fundación Vicente Huidobro, la Universidad de Chile a través de la Cátedra Vicente Huidobro, y Valparaíso Ediciones. “Este reconocimiento, fue creado en el 2018, nace con la finalidad de reconocer y difundir las voces actuales de la poesía en lengua castellana”.



“El nieto del poeta y presidente de la Fundación, Vicente García Huidobro Santa Cruz, anunció como ganador al poeta peruano Nilton Santiago por su libro ‘La historia universal del etcétera’. El poeta recibirá un incentivo de diez mil dólares, la posibilidad de publicar un libro en Valparaíso Ediciones y de participar en el Festival Internacional de Poesía que la Fundación Vicente Huidobro realizará el segundo semestre de este año”.



Nilton Santiago nació en 1979 en la ciudad de (Lima, Perú) donde cursó estudios de derecho y ciencias políticas, desde hace varios años reside en Barcelona. Ha ganado muchos premios literarios, en esta entrevista conoceremos un poco sobre su trayectoria artística, especialmente del más reciente galardón que ha obtenido.



¿Desde los cuántos años adoptaste el hábito de la lectura?.

Nilton:-Quizás sucedió cuando leí por primera vez un poema de José María Eguren (1874-1942). No recuerdo la edad ¿importa? Sólo sé que, desde ese entonces, el tiempo abandonó sus prisas y me enseñó a “ver”.



¿Cuál es la lectura de tu de máxima preferencia?.

-Las líneas de las manos, desde siempre.



¿Por qué crees que escribes poesía, por pasión, necesidad de desahogar sentimientos, compartir ideas, compromiso social?, o ¿crees que has nacido para cantarle a la vida a través de tus versos?.

-Creo que fue Luis Hernández quién dijo que escribía poesía porque tenía “bonita letra”. Pues lo mismo.



¿Cuántas horas por semana te dedicas a escribir poesía?.

-Ni una sola, más bien intento vivir poéticamente, es decir, queriendo sorprenderme.



¿Cuál es tu libro preferido del poeta Vicente Huidobro?. ¿Por qué?.

-Creo que Altazor, que más que un libro es un cometa que navega por el universo con alas de mariposa.



¿Que representa para ti, haber sido el primer ganador de este Premio internacional de poesía Vicente Huidobro?.

-Una infinita alegría, pero también una gran responsabilidad. La figura de Huidobro ilumina todo lo que toca, así que espero estar a la altura de este premio... soy un poco bajito, pero la ilusión lo puede todo. Aunque siempre he creído que los premios son para la poesía: el poeta se borra para ver.



¿Cómo describes el sentimiento al haber recibido esta grata noticia?.

-Lo describo, ciertamente, como indescriptible.



En este concurso hubo una participación de 784 poemarios, correspondientes a 33 países. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta gran cantidad de poetas que participaron?. -Que, por ecología, todos los premios literarios tendrían que hacer posible que los libros aspirantes puedan presentarse online (como éste).



¿Qué mensaje especial, le envías a todos los poetas que participaron en este competitivo concurso internacional?.

-No soy “naide” para darle mensajes a nadie, más que de admiración y amistad. Además, desde mi punto de vista –que puede ser cuestionable, porque no veo bien- a la poesía no le gustan las medallas y arroja a las papeleras los trofeos, porque, precisamente, nos enseña de que hay otras maneras de estar en el mundo, donde los premios sí que valen para ponerlo en tu currículum.



¿En cuántos meses escribiste, “La historia universal del etcétera”?.

-Me es muy complicado determinar los meses en que se puede escribir un libro de poesía, precisamente porque la poesía nos revela que hay otras formas de ver el tiempo y nos susurra al oído: “¡Hey!, detente, mira ese pájaro que le canta a la lluvia”. Creo que a la poesía no le gustan las prisas y pasa de los relojes y los despertadores.



¿Qué temas abordas en este poemario?.

-“La Historia universal del etcétera” más que un libro, es una gran pregunta: ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de este “etc…” en el que terminan nuestras conversaciones o las noticias trágicas del periódico?. Yo no lo sé, desde luego, por eso prefiero pensar en este libro como un microscópico –pero sincero- intento de revelación, de resistencia; de poblar eso que llamamos vida, rutina, día a día, con eso que por menos esencial pasa desapercibido, aquello que los discursos de la normalidad se esfuerzan por mantener en la oscuridad porque, como todos sabemos, a la sociedad de consumo en la que vivimos sólo le interesa convertirnos en clientes y no en personas. Este libro no contiene ninguna respuesta, pero está lleno de preguntas que intentan visibilizar a los invisibles.



Libros y premios En poesía ha publicado El libro de los espejos (II Premio Copé de la XI Bienal de Poesía 2003), La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad (Premio Internacional de Poesía Joven Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid 2012), El equipaje del ángel (XXVII Premio Tiflos de Poesía, Visor Libros 2014), Las musas se han ido de copas (XV Premio Casa de América de Poesía Americana, Visor Libros, 2015) y, recientemente, La historia universal del etcétera, con el que ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Vicente Huidobro (Valparaíso Editores, marzo 2019). También es autor del libro de crónicas Para retrasar los relojes de arena (Vallejo & Co., 2015), ha publicado las antologías A otro perro con este hueso (Casa de Poesía, Costa Rica 2016) y 24 horas en la vida de una libélula (Scalino, Sofía 2017).

