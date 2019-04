DisfracesMimo: inaugura su nuevo modelo de tienda online en España Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 13:05 h (CET) DisfracesMimo la empresa con más tiempo en funcionamiento de disfraces online en España ha sacado un nuevo modelo de tienda online para que todos los clientes puedan disfrutar y buscar en el mayor catálogo de disfraces online DisfracesMimo es la empresa con más tiempo en funcionamiento online en España. Desde el 2010, vendiendo disfraces, complementos y decoraciones y con una amplia trayectoria en el mundo de los productos para fiestas. Ahora ha sacado un nuevo modelo de tienda online para que todos los clientes puedan disfrutar y buscar en el mayor catálogo de disfraces online. Con más de 15.000 productos actualizados y con una gran reforma en su tienda de disfraces, se están colocando de los primeros puestos en toda España.

Está tienda online se está reforzando de una manera muy eficaz y con un gran servicio profesional, por medios de las redes sociales, Whatsapp, teléfono o por medio de chat en linea, que es el que más gusta a la gente por el tema de el trato con el cliente. Por eso DisfracesMimo está añadiendo todos los días varias novedades, acorde a lo más demandado o que el cliente pide. Han cambiado todos los colores de la página para una mayor comodidad a la hora de navegar por toda su web.

Evolución y desarrollo de DisfracesMimo

DisfracesMimo empezó en el año 2010 en esto de la venta de disfraces por internet, pensando en como hacer que los clientes tengan un sitio donde comprar y que les llegue a casa en el menor tiempo posible.

Ha estado innovando en ir mejorando poco a poco todo su diseño y servicio de cara a los clientes. Empezó con solo un fabricante en España desde el 2010 al 2015, luego estuvo buscando más fabricantes y encontró otros 2 más que eran fabricantes nacionales.

Desde el año 2016 a este año 2019 han estado añadiendo más de 10 fabricantes en España y también importadores desde otros países que vienen aquí a vender a España. El más conocido de todos ellos es Rubíes donde tienen todas las licencias más conocidas, Superman, Batman, Spiderman, Frozen, Star Wars y muchas más que se podrán ver en el catálogo de DisfracesMimo, "así como ver la gran calidad que están ofreciendo a lo largo de todos estos años".

Como se diferencia DisfracesMimo del resto de tiendas de disfraces online

DisfracesMimo es un negocio familiar y tiene un trato muy amigable de cara al cliente. Sobre todo, esta tienda de disfraces online se diferencia por sus grandes ofertas para grupos, parejas o familias. Comentar que en su página web tienen un apartado de descuentos, donde tienen desde un 5 % de descuento, hasta un 10 % dependiendo de las cantidades que se compren para grupos grandes de amigos, parejas o familias.

Otro de los motivos por el que se diferencia del resto de tiendas online son los disfraces de tallas grandes que presenta en su página web, donde tienen las tallas xl, xxl y xxxl. También tienen disfraces en pareja y para grupos grandes o familias a precios online muy competitivos.

Velocidad y rapidez en el servicio

La empresa DisfracesMimo ha mejorado muchos recursos para que los clientes puedan navegar de una manera mucho más rápida a través de todos los dispositivos que existen en el mercado. El móvil es uno de los dispositivos que más está avanzando a la hora de comprar disfraces y complementos, por eso en está tienda online han hecho todo lo posible en mejorar su funcionamiento y sobre todo un gran esfuerzo en el diseño y su gran velocidad. También, para los ordenadores se ha puesto un navegador 100 % adaptable para todas las computadoras en internet.

"La rapidez a al hora de enviar los disfraces y complementos es muy buena, ya que está tienda de disfraces online ha sacado un modelo nuevo en España donde tiene todos los stock de los fabricantes de disfraces que existen en toda España". El stock puede variar dependiendo del fabricante y los puntos de compra donde haya realizado el cliente el pago. DisfracesMimo tiene desde productos en 24- 48 horas, 24-72, 3 a 4 días, 48-72 horas o 7 a 10 días. Pero muchas veces no hay que hacerle caso de este tiempo, ya que son aproximados y dependiendo de las fechas en las que estén, como es el caso de Halloween, Carnaval, Navidad o época de colegios.

Normalmente el 70 % de las ventas de disfraces online son en Carnaval, Halloween, Navidad o fiestas de colegios.

