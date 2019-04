Lifesize supera los 100 millones de dólares en contrataciones

La compañía establece un hito en su carrera gracias a su continua apuesta por la innovación en el creciente mercado de la videoconferencia Lifesize, proveedor global de soluciones de colaboración por vídeo en la nube, anuncia que ha superado los 100 millones de dólares en contrataciones con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 80 por ciento para los ingresos recurrentes anuales (ARR) en los últimos cuatro años. El incremento en la demanda de sus soluciones de videoconferencia, el aumento en su red de partners y el alto grado de satisfacción continuado de sus clientes han motivado el crecimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Según MarketsandMarkets se espera que el mercado de colaboración empresarial alcance a nivel global los 60 mil millones de dólares para 2023. A medida que la demanda de soluciones de videoconferencia y colaboración alcanza un récord histórico entre las empresas, Lifesize se ha establecido como líder en una industria y cuenta con la confianza de grandes marcas globales como Netflix, Yelp y LinkedIn, así como decenas de miles de pequeñas y medianas empresas.

La compañía también ha alcanzado las siguientes cifras de crecimiento:

60 por ciento de los ingresos generados fuera de EE.UU.

Los clientes empresariales crecieron 62 por ciento año tras año.

Más de 3.500 socios globales, distribuidores y reselleres, incluidos más de 400 socios nuevos desde enero de 2018.

Lanzamiento de la primera solución de videoconferencia basada en la nube 4K en el ! cuarto trimestre de 2018. Desde su presentación en 2014, y siendo ya utilizadas por miles de empresas en todo el mundo, las soluciones de videoconferencia basadas en la nube de Lifesize ofrecen videoconferencias, audioconferencias y conferencias web para reuniones entre dos personas o múltiples. Basadas en WebRTC y estándares abiertos, los clientes de Lifesize pueden conectarse fácilmente utilizando aplicaciones nativas para los sistemas operativos iOS, Android, Windows y Mac, o directamente a través del navegador con una interfaz segura e intuitiva.

Según Juan Aracil, Country Manager de Lifesize Iberia, “las empresas españolas están cada vez más concienciadas de la utilidad de una solución de videoconferencia cloud de bajo coste operativo y fácil usabilidad. Sin duda, este tipo de soluciones está marcando la diferencia por su operatividad tanto interna como externa”.

"Empresas de cualquier tamaño están invirtiendo cada vez más en videoconferencias y tecnologías de colaboración digital porque son el eje del éxito de su funcionamiento”, comenta Craig Malloy, CEO de Lifesize. “Lifesize es el único proveedor que ofrece videoconferencias 4K de extremo a extremo con contenido 4K para cualquier sala de reunión. Nuestra visión para la empresa conectada se basa en la experiencia de reunión en toda su extensión. Con la tecnología de video de calidad 4K construida en una plataforma en la nube, ofrecemos una experiencia de colaboración superior e intuitiva que satisface las necesidades de los clientes”.

Este hito en crecimiento se une a otros anuncios realizado recientemente por la compañía como el lanzamiento de la nueva línea de soluciones para salas de reuniones Icon de calidad 4K , o las nuevas integraciones con Amazon Chime, Kaptivo y ScreenCloud. Para más información: Lifesize.com.

Sobre Lifesize

Lifesize combina los mejores servicios de videoconferencia basados en la nube con un equipamiento integrado que establece un nuevo estándar para la comunicación y la productividad en el lugar de trabajo a escala global. Reconocido como Proveedor del Año de videoconferencia en la nube por Frost & Sullivan, Lifesize lidera la industria por grado de satisfacción de los clientes con la primera solución de videoconferencia 4K y la arquitectura de servicio 4K del mundo, creada y diseñada desde su sede en Austin, Texas. Para ver por qué compañías como Yelp, Netflix y Major League Baseball confían en Lifesize: http://lifesize.como @Lifesize

® Lifesize and the Lifesize logo are trademarks of Lifesize, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Para más información de prensa:

KiCom Comunicación - Kiko Sánchez Blanco

Tel: +34 639.16.60.38

Mail: kiko@kicom.es / kikosanchezblanco@gmail.com