'2 Sombreros para no pensar', un show único de risas y emociones, los jueves en SALA ARS TEATRE BARCELONA Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 13:15 h (CET) '2 Sombreros para no pensar', la nueva comedia de Xavier Castells, un show único, una montaña rusa de risas y emociones, un cóctel perfecto de monólogos combinados con 'slam poetry' acompañados por la guitarra de Carlitos, comedia y versos para degustar en dos sombreros de copa. Todos los jueves de abril a las 22h. en SALA ARS TEATRE BARCELONA 2 Sombreros para no pensar, es el nuevo espectáculo de Xavier Castells, un show diferente, un cóctel perfecto para alegrar el día, formado por 4 partes de Monólogos cómicos (Stand-up comedy), unas rodajas de Slam poetry, unas gotas de Improvisación con el público y servido en dos sombreros de copa.

Esta es la versión más cercana, divertida y al mismo tiempo personal del cómico ganador del certamen europeo de comedia 'Haags' y habitual en el canal de TV Comedy Central.

Este espectáculo teatral se representa los jueves a las 22h. en la Sala Ars Teatre Barcelona, un joven teatro multisala situado en el carrer Jonqueres,15 de la Ciudad Condal, a pocos metros de la Plaza Urquinaona y de fácil acceso para los interesados, por ejemplo a partir de la línea 1, la roja, comparada en Plaza Urquinaona en el centro de la Ciudad Condal. O la línea 3, la verde, con parada en la mítica Plaza Cataluña muy próxima a Las Ramblas barcelonesas en la que también encontramos la parada final de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y muchas paradas de autobuses, parkings y lugares donde estacionar; además de una amplia oferta de restaurantes y cafeterías para antes y después del evento que tantas buenas críticas está recibiendo y que amplia la oferta de lujo de la programación de la Sala Ars Teatre Barcelona.

Las entradas para 2 Sombreros para no pensar, 'Dos sombreros para hacerte reír, dos sombreros para emocionar, dos sombreros para hacerte sentir, dos sombreros para no pensar', ya están disponibles en la web del teatro, http://www.salaarsteatre.com, y en https://proticketing.com/salaarsteatrebcn/es_ES/entradas/evento/13543 para las próximas funciones que serán este mismo jueves día 4 de abril de 2019 a las 22h. y, posteriormente, los días (también jueves) 11, 18 y 25.

Reparto

Xavier Castells

Idioma: Castellano

Duración: 70 minutos

Dónde: SALA ARS TEATRE BARCELONA. c/ Jonqueres, 15 (muy cerca de la Plaza Urquinaona). Barcelona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.