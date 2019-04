Startup Grind Tech, el evento que conecta la mayor red mundial de emprendedores con Barcelona Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 12:20 h (CET) Barcelona será por tercer año consecutivo la sede de Startup Grind Tech, la conferencia anual de Startup Grind enfocada a las tendencias tecnológicas. El éxito de la primera y segunda edición, celebrada en octubre de 2017 y noviembre de 2018 ha animado al equipo organizador a lanzarse una tercera vez, con una conferencia mayor y con ponentes de más renombre para celebrar el quinto aniversario de Startup Grind en Barcelona Startup Grind Tech será un punto de encuentro entre inversores y creadores de startups tecnológicas, además de una acción para fomentar la conexión de negocios entre Barcelona y el resto del mundo.

El evento contará con ponentes de reconocimiento internacional en el sector financiero, así como con el testimonio de emprendedores de éxito.

Organizada por la consultora de desarrollo MarsBased, Startup Grind Tech es una conferencia que sirve para exponer los casos de éxito de empresas tecnológicas que se han establecido en la capital catalana junto con otros líderes mundiales con el objetivo de atraer a nuevas empresas, inversión extranjera y talento internacional, creando un ecosistema de networking entre empresarios, emprendedores e inversores.

El evento, que tendrá lugar los días 8 y 9 de abril en la ciudad condal, atraerá a más de 800 participantes de diferentes nacionalidades, y cerca de un centenar de inversores. Los 20 ponentes del evento son emprendedores de éxito, como los fundadores Carlota Pi de Holaluz, Laura Urquizu de Red Points, Cecilia Tham de MOB Barcelona y AllWomen, Daniel Lopez de Bitnami, Juan Margenat de Marfeel o Derek Anderson de Bevy, directores de tecnología de empresas multinacionales como Guayente Sanmartín de HP y Jorge Herrero de eBay e inversores expertos como Christopher Pommerening de Active Venture Partners, Montserrat Vendrell de ALTA Life Sciences y Jaime Novoa de K Fund.

Además, este tercera edición estará focalizada a mejorar el rol de la mujer en el sector Tech con un mejor ratio de ponentes femeninas y a través del descuento que se lanzó el Día Internacional de la Mujer para proporcionar igualdad de oportunidades en el sector.

Uno de los principales factores que ha hecho posible la conferencia Startup Grind Tech es el incremento de empresas que han abierto oficinas técnicas en los últimos años, con empresas como HP, Facebook, Microsoft, Satellogic, N26 o Dow Jones, entre otras. La calidad de vida, la competitividad de los alquileres, el acceso al talento y otros factores están posicionando a Barcelona cada vez mejor en el ranking de ciudades ideales para abrir nuevas sedes de empresas de todo el mundo. El objetivo principal de Startup Grind Tech es demostrar el potencial de la ciudad, exponer sus casos de éxito, y facilitar la conectividad entre inversores de capital riesgo locales e internacionales. En este contexto, Startup Grind Tech ofrece el espacio ideal para crear una red de inversión en la capital catalana en el marco de esta conferencia.

Startup Grind, impulsado por Google for Startups, es la mayor comunidad de startups a nivel mundial. Opera en más de 500 ciudades de más de 135 países, y cuenta con más de dos millones de emprendedores, fomentando el emprendimiento a través de eventos mensuales en cada ciudad.

En el caso de Barcelona, Chapter liderado por Àlex Rodríguez Bacardit desde el año 2014, se han organizado ya 62 eventos en 5 años. La conferencia Startup Grind Tech es la consolidación de una apuesta de Startup Grind por la capital catalana, después de varios años siendo una de las ciudades más fuertes dentro de la organización.

Entre los patrocinadores del evento se encuentra Estrella Damm, que hospedará la primera jornada de Startup Grind Tech con un cocktail VIP, ACCIÓ, Catalunya Emprèn, SendGrid, Barcelona Activa e Ikoula, entre otros partners.

MarsBased

MarsBased es una consultora de desarrollo de aplicaciones web y móvil que dedica parte de su tiempo a dinamizar el ecosistema startup de Barcelona. Creadores del BCN Startup Map de la mano de Barcelona Activa, MarsBased organiza y patrocina Startup Grind, gestiona la newsletter de Startup Digest, creó y mantiene una comunidad en Slack de Startups y emprendedores de Barcelona (de 1500 participantes) y mentoriza y da clases en distintas iniciativas como escuelas de negocio, universidades y bootcamps de desarrollo. MarsBased dedica un esfuerzo en promover el emprendimiento y en formar a las nuevas generaciones de desarrolladores en Barcelona.

