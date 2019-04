Airsoft, el juego de moda en España que gana adeptos día a día según airsoftbattlegandia.com

¿Es un juego? ¿Es un deporte? Para Jose Camarena, propietario de la tienda Airsoftbattlegandia.com, son ambas cosas. "Un juego de lo más divertido y adictivo, con el que además practicas deporte, en muchas ocasiones al aire libre" Con varias modalidades de juego, el airsoft es una actividad lúdico-deportiva de estrategia basada en la simulación militar por equipos.

Aunque en la última década, sobre todo en los dos últimos años ha habido un gran aumento de seguidores, aún es un juego desconocido para muchos. Se confunde con el paintball, juego en el que se utilizan marcadoras cargadas con bolas de pintura biodegradable para marcar al adversario cuando éste ha sido alcanzado. Hay muchas diferencias con el airsoft, en primer lugar las armas airsoft también denominadas réplicas airsoft, copias exactas de armas reales que incluso veces es difícil de distinguir el juguete fabricado para airsoft del arma real. Las réplicas pueden ser de cuatro tipos: muelle, eléctricas, Green Gas o CO2. y disparan bolas de PVC normalmente de 6 milímetros que deben utilizarse de material biodegradable.

Dependiendo de las distancias de juego y el rol elegido, se utilizan un tipo u otro de réplicas, de menor a mayor potencia: pistolas, escopetas y subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras de apoyo y rifles de precisión (DMR ) o sniper.

El juego se puede practicar tanto al aire libre como en recintos cerrados C.Q.B. o Close Quarters Battle, los cuales están preparados especialmente para practicar airsoft con el fin de aumentar el realismo de un combate real con muros, trincheras, torres, edificios u otros elementos.

Las municiones son casi inofensivas, pero es obligatorio que todos los participantes utilicen gafas de protección homologadas y protección facial/bucal para evitar ser lesionado.

Como comenta Jose Camarena, “El juego del airsoft es un juego de honor, donde se respetan las normas. Tenemos controles al comienzo de la partida para comprobar la potencia de cada arma para la seguridad de todos por lo que la probabilidad de sufrir un accidente es mínima. Se vive un ambiente muy sano, los jugadores no son marcados con pintura, sienten el impacto de la bola de pvc y se retiran.”. “El equipamiento airsoft adicional lo decide cada uno. Hay innumerables opciones tanto en armas como en accesorios y equipamiento.Por este motivo creímos conveniente en nuestra tienda airsoft online añadir el pago aplazado para ayudar en la medida de lo posible a los que empiezan en este mundo del airsoft donde tienes que adquirir de golpe tu arma y todo el equipamiento.”

Altamente adictivo

“Empiezas con un amigo que te invita a jugar una partida y ya te has enganchado. Es muy divertido, antiestrés y adictivo. Ese subidón de adrenalina y su descarga hace que después de cada partida te sientas muy bien, y no ves el momento de volver a jugar. Te atrapa y desde ese momento te conviertes en una máquina de absorber información para saber más sobre airsoft y son muchas las preguntas que tienes. La primera ¿Qué arma es la más adecuada para comenzar? ¿Qué equipo necesito? Después vas evolucionando como jugador y cambiando de arma, accesorios y equipo según el rol que más te guste. A algunos, como en mi caso, me enganchó hasta el punto de acabar siendo una forma de ganarme la vida. Al principio a través de una tienda online airsoftbattlegandia.com y un año más tarde abriendo la tienda física en Gandia con taller propio para la reparación de cualquier arma airsoft, y ya llevamos cuatro años.” – comenta Jose.