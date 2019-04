Una mujer endeudada por la crisis del 92 cancela 122.228,88 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 09:08 h (CET) Es el 4to miembro de esta familia de 8 afectados que consigue la cancelación de la deuda con Repara tu deuda. La familia Mula se arruinó en la Barcelona Olímpica del año 92 tras avalar un proyecto de construcción El Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha perdonado una deuda de 122.228,88€, a Vicenta Álvarez. Vicenta es la cuarta persona de una familia de empresarios que se arruinaron en 1992 tras avalar un proyecto de construcción.

Vicenta era socia de Francisco Mula, quien regentaba una empresa de restauración de fachadas en la Barcelona preolímpica y se arruinó tras avalar un proyecto de construcción en el año 92.

“Después de tantos años-explica Vicenta- todavía me veía perseguida por 3 acreedores que me reclamaban los avales que realicé”. “La sensación-concluye- al ver que todo esto ha acabado gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a Repara tu Deuda es de libertad”.

Después de que la familia Mula acudiese a Repara tu Deuda, el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad ha conseguido resolver cuatro casos con el de Vicenta, quedando exenta de las deudas que acumulaba. Se acogieron a la Ley los ocho miembros integrantes de la familia.

En este caso, Repara tu deuda planteó la solicitud de la ley de la segunda oportunidad a los ocho miembros de la familia Mula tras el análisis de los bienes, derechos, ingresos regulares previstos y acreedores y, por el momento, ha conseguido la exoneración para Ana Álvarez, Juan Gómez, Francisco Mula y Vicenta Álvarez.

La familia Mula no ha podido solucionar sus problemas hasta pasados más de 25 años al no existir ningún mecanismo de segunda oportunidad que permitiera salvar en este caso, a estos empresarios, de la ruina personal derivada de la crisis del 1992 en España.

Repara tu Deuda explica que en estos casos es preciso evitar cualquier inexactitud en la información y asesorar al cliente en actualizar todos sus datos relativos a las deudas. Una vez tuvieron designados sus mediadores concursales, la Ley introduce un régimen provisional hasta que se aprueba su nuevo régimen de retribución, pero en el caso de los Mula y al tratarse de ocho personas físicas sin actividad económica, se les aplicó un descuento de un 70%.

Los mediadores concursales realizaron la comprobación de los datos, verificaron la existencia y cuantía de los créditos, y se convocó a los Mula y a los acreedores a una reunión en la que se elaboró un plan de pagos con detalle de los recursos necesarios para su cumplimiento y un plan de viabilidad, con la finalidad de alcanzar el AEP (acuerdo extrajudicial de pagos).

Tras solicitar el BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho), en este caso de forma directa, conocida por liquidación exprés, se archiva de forma inmediata el concurso consecutivo por falta de masa activa.

Repara tu Deuda ha ayudado desde que puso en marcha su actividad en 2015 a tramitar el proceso a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. Los abogados de Repara tu deuda, especialistas en la Ley de la Segunda oportunidad señalan como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y no olvidar el factor humano”. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. No hay juicio ni el cliente tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan desde Repara tu deuda, para quitar el miedo que la población tiene a los temas judiciales.

Vídeos

Vicenta obtiene la cancelación de las deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad y Repara tu deuda



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.