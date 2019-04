Cosmeticos24h revoluciona la industria de la cosmÃ©tica online

Cosmeticos24h revoluciona la industria de la cosmética online Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 17:42 h (CET) De la fusión del Salón de belleza tradicional y la tienda online surge el innovador concepto Cosmeticos24h que ha catapultado a esta empresa ilicitana a una facturación récord. Cosmeticos24h desvela las claves de su modelo de negocio y de su éxito Una familia de Elche ha revolucionado la industria de la cosmética online. Con una facturación superior al 1 M € al año, la empresa ilicitana, ha creado la tienda online de referencia de alta cosmética en España.

Cosmeticos24h surge de un concepto innovador que evoluciona a base de prueba y error. La tienda online, hija de la crisis, nació en el 2008 como última oportunidad de la familia para salvar los ‘muebles’. Después de seguir el camino de otras muchas tiendas de cosmética, e invertir dinero como las demás, descubrieron lo que realmente reclamaban las clientas: Resolver dudas sobre su tipo de piel y orientación sobre la mejor cosmética para ellas.

‘El 50% de las clientas online buscan siempre asesoramiento previo offline’

"El 70% de las compradoras de cosmética online buscan asesoramiento. Este tipo de clienta no toma una decisión de compra sin preguntar y asesorarse previamente, o sin buscar información. Pero lo realmente impactante es que hasta el 50% de ellas salen de internet antes de comprar, para buscar asesoramiento offline" dice Elia Durá, responsable de atención al cliente. "Esto se refleja en las encuestas que la tienda online hace de forma periódica y es una tendencia. Los compradores no quieren el modelo marketplace online cuando compran cosmética. Quieren el modelo Salón de belleza y lo que hace Cosméticos24h es trasladar ese formato al mundo online".

En enero de 2018 se fusionan los dos modelos: salón de belleza y tienda online. Las esteticistas mejor entrenadas y con una amplia experiencia, se sitúan esta vez detrás de un teléfono, con la finalidad de ayudar a las clientas en aspectos como reconocer su tipo de piel, recomendar y adaptar rutinas diarias y ordenar su cosmética facial o corporal. Todo esto, en sinergia con el modelo online, que proporciona conocidas ventajas, como: disponibilidad a cualquier hora y en cualquier lugar y miles de referencias para adaptarse a cada tipo de piel. "Puedes llamar a cualquier hora y recibir el asesoramiento de las mejores esteticistas. Sin el compromiso de tener que entrar a un salón de belleza conseguirás un análisis de su piel y de sus rutinas de belleza", comenta Francisco Durá, director de la empresa.

Las estadísticas apuntan a que solo el 5% de las mujeres son clientas habituales de salones de belleza. Pero realmente hasta el 50% de las mujeres se apoyan y buscan consejo en amigas, familiares, expertos, etc. Es decir usan el modelo que ofrece el salón de belleza en su vida diaria.

La revolución llevada a cabo funcionó. Ahora Cosmeticos24h.com ha crecido y el modelo es 100% asesoramiento. "Nos da igual que luego el cliente se vaya a comprar a otra tienda. Solo queremos ayudarle", comenta Elia Durá.

El modelo de negocio

"El modelo es el mismo que en un salón de belleza. ¿Cuándo la clienta entra por la puerta, busca un buen diagnóstico de su piel y de sus rutinas, o solo desea gastar dinero en la crema facial más bonita? El cliente quiere asesoramiento" comenta Francisco Durá. "Cosméticos24h se centra precisamente en eso. La atención personalizada es el eje y la columna vertebral. A la clienta se le pregunta siempre por su piel, por sus rutinas y se le habla de qué activos cosméticos son los mejores para ella. Nunca se le habla de productos concretos".

Este modelo de negocio tiene el beneplácito de las principales marcas de alta cosmética. Marcas como María Galland o Skeyndor, que en algunos casos no pueden venderse online, porque están reservadas solo a salones de belleza. Pero que han evaluado el modelo y se han unido, a este proyecto, que se presenta como el futuro más inmediato de la cosmética.

Las grandes firmas de alta cosmética persiguen que su filosofía llegue a todas partes sin distorsión y que el resultado de sus investigaciones no se pierda por una mala aplicación del cliente o por una mala recomendación. Por eso normalmente se alejan de la venta online. Pero ahora está Cosmeticos24h, que les facilita el camino en esta área.

Un modelo tan novedoso es difícil de explicar de otro manera que no sea probándolo o enseñándolo y para ello se apoyan en influencers.

¿Cómo puede ser gratis, si los clientes están dispuestos a pagar por el servicio?

"¿Cómo puede ser gratis lo que hacen, si yo pagaría por este servicio?" comenta Marta Frutos (video-bloguera especializada en maquillaje) en uno de sus videos: "¿Llamar y que te atienda gratis una profesional y te enseñe a usar incluso tu cosmética facial? ¿Sin comprar nada?". Todo esto parece difícil de explicar de otra manera que no sea con mucha comunicación. Quieren cambiar la forma de pensar de muchas españolas y parece que van por el buen camino.

Desde que Cosméticos24h dejó de ser solo una tienda online en 2018 y tomó el nuevo enfoque de ‘Tu esteticista en casa’, esta familia de Elche pasó de ocupar un antiguo centro de estética en una primera planta, a ocupar toda una nave de 800 m2 y quieren seguir creciendo para revolucionar la cosmética online. Llevando a una esteticista disponible las 24 horas a cada rincón de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Con la llegada de la primavera aumenta la demanda de cursos de socorrista, según SOS Gestión Resultados de AFFLELOU del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018-2019 Almuerzo Ejecutivo "Nuevos Procesos Digitales Inteligentes" 9 de Abril 2019 Cloud District y MMA Spain organizan el evento Horizontes de la Optimización el 9 de abril en Madrid La Industria 4.0 como palanca de cambio en el tejido empresarial español