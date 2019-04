Almuerzo Ejecutivo "Nuevos Procesos Digitales Inteligentes" 9 de Abril 2019 Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 17:05 h (CET) IDC (International Data Corporation) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnología. En colaboración con AuraPortal, organizan el próximo 9 de Abril 2019 en el Restaurante The Observatory del Hotel Puerta América de Madrid, un almuerzo ejecutivo bajo el título "Nuevos Procesos Digitales Inteligentes" La jornada se centrará en la necesidad que tienen actualmente las organizaciones de optimizar los procesos digitales organizativos mediante herramientas sencillas, globales y que aporten una capa de inteligencia.

Emilio Castellote, Senior Research Analyst en IDC España, hablará acerca de las estrategias de digitalización que las organizaciones necesitan adoptar para monetizar sus estrategias antes de 2021. De hecho, según IDC, en 2021 el 50% de los ingresos de las empresas provendrá de la transformación de modelos de negocios digitales basados en economías de plataforma y monetización de datos.

Antes será necesario una correcta redefinición de los procesos que acompañan a cualquier estrategia digital. Son muchas las organizaciones que deberán incluir una parte de visión y monitorización que acompañe al proceso de optimización y automatización para favorecer la toma de decisiones y mejorar la capacidad de reacción ante un entorno totalmente dinámico y cambiante.

Según IDC, en 2022 el 25% de los dispositivos y sistemas Endpoint contendrá algoritmos de IA para ayudar a consolidar las nuevas estrategias de automatización de procesos, ya que en 2024 el 50% de las tareas repetitivas serán automatizadas.

Durante el evento se dará respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué se debe tener en cuenta para acelerar los procesos digitales y conseguir un posicionamiento digital?

• ¿Cómo consolidar globalmente la estrategia digital sin perder la visión de negocio?

• ¿Cómo integrar una automatización inteligente de manera sencilla y eficaz?

Agenda

1:30 pm - 2:00 pm: Registro y copa de bienvenida

2:00 pm - 2:15 pm: La visión de IDC

2:15 pm - 4:10 pm: Almuerzo debate

3:55 pm - 4:00 pm: Cierre del evento "Wrap Up Sobre AuraPortal

AuraPortal es una empresa internacional proveedora de software relacionada con la Automatización Inteligente (BPM, RPA, Inteligencia Artificial e Integración), reconocida por firmas de analistas líderes gracias a su extrema facilidad de uso, rápidas implementaciones, integración con otros sistemas, escalabilidad y muchas otras características que lo hace único. AuraPortal tiene más de 3.5 millones de usuarios activo, presencia en más de 40 países y más de 900 instalaciones en uso.

