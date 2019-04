Cloud District y MMA Spain organizan el evento Horizontes de la Optimización el 9 de abril en Madrid Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 16:50 h (CET) El evento ofrece su segunda edición, de un día, con un enfoque a la optimización, desde el punto de vista de diferentes áreas implicadas en un proyecto, como son SEO, ASO, CRO y PWA, entre otros. Horizontes de la optimización tendrá lugar en Rafael Hoteles Atocha (Madrid) el día 9 de abril Horizontes de la optimización es el evento que se celebra el 9 de abril en Madrid, organizado por Cloud District y MMA Spain (Marketing Mobile Association).

Horizontes de la Optimización

¿Cómo aproximarse a una Optimización alineada entre las diferentes áreas de un proyecto? Cloud District y MMA Spain abordarán esta interesante cuestión en el evento de un día, conducido por Gedeón Domínguez, CEO de Cloud District, en Rafael Hoteles Atocha.

En la cita, los ponentes acercarán sus experiencias a los asistentes y desvelarán errores y aciertos en torno a su área, que les han llevado a la optimización eficiente a corto y medio plazo. Sobre la mesa quedarán cuestiones prácticas en torno a la visibilidad y al negocio, con representantes de grandes compañías como Google y Coca- Cola; así como La Asociación Española de Anunciantes, Integral Ad Science, Linicom Ltd, la agencia SEO MJ Cachón y la de ASO, PickASO.

La agenda puede consultarse en la página web de Horizontes de la optimización, a través de la cual se pueden comprar los tickets: horizontesoptimizacion.com

Hacia una cultura de la optimización

Durante todo el ciclo de vida de un producto digital se encuentra, una y otra vez, el reto de la optimización. Desde la más técnica, la que se ocupa de cargas o cachés, hasta la más cercana al marketing dentro de la captación de tráfico y usuarios, pasando por la conversión o la publicidad.

Navegar el océano de siglas puede abrumar incluso a los expertos en Producto Digital, para quienes se presenta la complejidad de saber dónde dedicar recursos y centrar esfuerzos.

¿Es posible crear una cultura de la optimización? Muchas veces se enfocan aspectos muy específicos o concretos de los productos digitales sin tener en cuenta una foto más amplia. ¿Cuáles son las relaciones entre las diferentes disciplinas? ¿Cómo se puede aunar esfuerzos, evitar duplicidades, o -más importante aún- evitar contradicciones?

10 expertos compartirán su visión de la optimización

En estas segunda edición de Horizontes se abordarán temas como SEO, CRO, PWA y ASO, pero sobre todo se hablará de cómo se relacionan entre ellos, dónde están los límites de cada disciplina, y cómo se puede optimizar en los roadmaps de proyecto y de negocio.

En el evento compartirán su visión expertos como:

Gedeón Domínguez: CEO & Fundador de Cloud District. Ingeniero Informático y emprendedor. En Cloud District ha creado servicios digitales para clientes como la Organización Mundial de la Salud, la liga ACB o República Móvil, entre otros. Gedeón es mentor en programas de startups, ponente en congresos nacionales y formador en posgrados.

MJ Cachón: Al frente de su propia agencia de SEO y servicios digitales, MJ Cachón, lleva más de diez años en el sector digital, enfocada al SEO. Ha trabajado en agencias como DobleO, Relevant Traffic Spain y Señor Muñoz. Además es ponente en congresos de SEO y profesora en CESMA, KSchool, Digital Innovation Center y en el máster de SEO profesional de Webpositer Academy que coordina en Madrid.

Daniel Peris: CEO y Co-Fundador de la agencia PickASO y la herramienta TheTool. Peris lleva dedicado al mundo online desde 1995, trabajando en proyectos de diseño de sitios web. A partir de 2007 pasó a dedicarse a los negocios online propios, entre ellos, iPadizate, el primer portal español de contenidos especializados en iPhone y iPad de Apple, el ya extinto sitio web de karaoke online, Cantanding, y la solución de Mobile Growth y App Marketing PickASO. Además, ha lanzado más de 150 aplicaciones propias. Hoy, lleva la dirección general de la compañía y define las estrategias de marketing y de negocio.

Pilar Sánchez: Trabaja como especialista de móvil en Google, donde intenta ayudar a grandes empresas a adaptar sus web móviles a a las nuevas expectativas de los usuarios. Lleva nueve años trabajando en Google, cinco de los cuales pasó en Londres en equipos de estrategia y desarrollo y posteriormente en Madrid donde ha estado en los equipos de Branding y Móvil.

Otros ponentes: Begoña Gómez (Asociación Española de Anunciantes), Juan Antonio Muñoz - Gallego (Linicom Ltd), Benito Marín (Integral Ad Science), Nuria Giménez (Coca- Cola Company), Elia Méndez (Marketing Mobile Association), Carlos Henestrosa (Cloud District).

Evento - Horizontes de la Optimización: hacia una cultura de la optimización

Fecha y hora - 9 de abril en Madrid de 9:30 a 15 h

Lugar - Rafael Hoteles Atocha: Calle de Méndez Álvaro, 30, Madrid. Metro - Atocha y Delicias.

Entradas - https://www.eventbrite.es/e/entradas-horizontes-de-la-optimizacion-58627627813

Organizado por Cloud District y MMA Spain

Cloud District forma parte de la de la Junta Directiva de la Mobile Marketing Association (MMA) desde 2018 y es miembro desde 2017.

Cloud District

Expertos en desarrollo de plataformas web a medida, apps móviles y consultoría tecnológica (UX y UI, VUI, SEO, SEM, CRO), Cloud District cuenta con un equipo propio de desarrolladores y consultores con experiencia en proyectos nacionales e internacionales en grandes y medianas empresas, así como en Startups. Entre ellos se encuentran LaLiga, Triodos Bank, Tuenti, Centros Único y la ACB.

Cloud District acompaña al cliente durante procesos de transformación digital, definición, puesta en marcha e implementación de sus proyectos. Lo hace a través de la consultoría y el desarrollo a medida con equipos técnicos expertos que lideran dichos proyectos tecnológicos.

MMA Spain

La Asociación de Marketing Móvil (MMA) es la principal asociación global sin ánimo de lucro, que representa a todos los agentes de la cadena de valor de comercialización en el móvil. Con más de 800 socios, cuenta con presencia en 21 países.

La misión de MMA es acelerar la transformación e innovación del marketing a través de la tecnología móvil, para ayudar en el crecimiento de las diferentes industrias a través de una conexión más directa con el consumidor.

MMA se sustenta en cultivar la inspiración, compartiendo casos de éxito, conocimiento y mejores prácticas, así como construir capacidades para el éxito a través de fomentar el conocimiento y la confianza en el medio; demostrar el impacto de las acciones móviles a través del análisis, probando la efectividad a través de la investigación y el análisis y colaborar con socios y partners, para reforzar y asegurar la industria del marketing móvil.

«La misión de la MMA es acelerar la transformación y la innovación del marketing a través del móvil».

