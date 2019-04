La Industria 4.0 como palanca de cambio en el tejido empresarial español Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 16:45 h (CET) AMETIC propone que el proyecto digital para nuestro país sea una de las prioridades del futuro Gobierno. En España ya se ve como un factor clave para fortalecer la economía y potenciar el PIB. En 2020 sólo se cubrirán la mitad de las vacantes digitales con los estudiantes actuales El término Industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial están en los últimos tiempos en boca de todos. Pero todavía no está claro el impacto que esto puede tener para nuestro país.

Tras unos años en los que la crisis económica hizo mucha mella en el sector industrial español, la Industria 4.0 debe verse como una herramienta fortalecedora e impulsadora de un sector que debe recuperar el potencial de antaño. Es un hecho probado que los países europeos más industrializados fueron los que se vieron menos afectados por esta coyuntura económica.

Los datos al respecto son alentadores. Y es que ya se habla desde hace meses que para 2021, la industria 4.0 será clave para potenciar el PIB en España con un aumento estimado del 3,6% según un estudio de Accenture y Mobile World Capital Barcelona.

Se trata de un sector emergente en el que van apareciendo nuevos casos de éxito y en el que se va aprendiendo con la experiencia del día a día. Tanto es así, que más del 90% de empresas españolas todavía no cuenta con una estrategia de digitalización en la actualidad. Por ello AMETIC ha reclamado a los partidos políticos medidas necesarias para asentar las bases de un proyecto de país digital.

Existe una gran demanda de profesional cualificado

Cuando se habla de Industria 4.0, existe la falsa creencia de que tiene que ver más con máquinas, robots o hardware que con personas. En la actualidad existen muchos países incapaces de cubrir la demanda de puestos de trabajo en este ámbito. Así, se pueden ver casos como el de EEUU en el que Deloitte estima que entre 2018 y 2028 habrá 4,8 millones de puestos sin cubrir en fabricación. También es interesante el caso de Alemania en el que actualmente se necesitan 200.000 trabajadores en Industria 4.0.

Mientras, en España, se vaticina que para 2020 la demanda en empleos digitales habrá crecido un 14% y con los estudiantes actuales se cubrirá apenas la mitad de vacantes.

Por ello, cada vez surgen más programas para formar a los profesionales en la transformación digital de la industria. Uno de ellos es el Máster en Industria 4.0 online de Editeca, con el que se podrá obtener una formación personalizada que va mucho más allá de las tecnologías habilitadoras del cambio. Este programa destaca por una formación no sólo en el ámbito técnico si no también en el estratégico y en las habilidades interpersonales necesarias para poder llevar a cabo la transformación digital a nivel humano y organizativo. Desde organismos como AMETIC, es uno de los principales factores a mejorar que se están detectando en los proyectos de Industria 4.0.

El programa cuenta con docentes con amplio bagaje en el sector industrial con cargos de CEO, senior manager o consultor senior en sus diferentes empresas y con el respaldo de importantes empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la industria y del IT.

Editeca continúa ampliando su oferta en nuevas tecnologías

Con el lanzamiento de este nuevo máster, Editeca complementa su oferta formativa con la que tenía en otras áreas como el BIM o la Realidad Virtual. Con ello, Editeca sigue trabajando en su objetivo de posicionarse como la escuela referente en la formación en nuevas tecnologías.

