Buscar una casa puede resultar un proceso emocionante pero agotador, según la inmobiliaria Hormicasa.es

miércoles, 3 de abril de 2019, 16:05 h (CET) Buscar una casa puede que sea emocionante, ver precios, decidir cuál es la mejor propiedad y la oferta vista hasta entonces, sin embargo, también puede ser un proceso agotador visitar pisos y ver ofertas que al final no cumplen con las expectativas esperadas. Por eso, hay que estar preparado, según hormicasa.es, para afrontar las cosas que pueden molestar al buscar una vivienda para comprar la casa soñada Las principales molestias que tiene la mayoría de los clientes según la inmobiliaria hormicasa cuando quieren comprar una vivienda son las siguientes:

Para comprar una vivienda lo más recomendable es acudir a profesionales inmobiliarios o agentes, ya que la compra de una propiedad no es una operación que se haga todos los días, además de que es una inversión grande.

Aunque sea el caso de que se quisiera comprar una segunda vivienda no deja de ser una inversión y por eso se debe estar al día sobre los movimientos inmobiliarios en la zona, conocer y dedicarle tiempo y esfuerzo a la búsqueda.

Antes de comprar un inmueblese debe tener nociones legales, comerciales, dotes gestoras y de asesoría. Por ello, los expertos recomiendan acudir a una agencia inmobiliaria y dejar que hagan el trabajo sucio por ellos, ya que trabajan en el sector y conocen todos los puntos importantes que pueden ahorrarnos quebraderos de cabeza y molestias.

Ana Fernández directora comercial de la inmobiliaria Hormicasa a modo de ejemplo, aconseja realizar se estas preguntas: "¿Sabes cuál es el precio máximo que debes pagar? ¿Conoces lo que cuesta el metro cuadrado en tu barrio? ¿Cuál es la cifra máxima que debes ofertar? ¿Cuál es el propósito de la compra? ¿O el tiempo que pierdes realizando consultas y trámites burocráticos? Conocer todas estas características es fundamental para comprar una vivienda y evitar problemas con su adquisición",prosigue Ana fernández.

Puntos a evitar en el mercado inmobiliario, que recomienda la inmobiliaria Hormicasa.es

Existen muchos factores a tener en cuenta si quieres adquirir o comprar en el mercado inmobiliario. Estos factores afectan a las decisiones que se vayan a tomar, sin embargo, existen unos más importantes que otros.

El primero y más importante es la confianza. Esto es fundamental ya que la confianza tarda en ganarse y se pierde fácilmente ya que hay timos como compra de un piso sobre plano que luego no se construye o cargas y servicios añadidos en el precio. En resumen, se debe tener cuidado y consultar el estado de cualquier vivienda antes de comprarla. Para ello, un profesional puede ayudar con estos contratiempos.

