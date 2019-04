5 cosas para hacer con niños en las vacaciones de Semana Santa, que propone tiendas.com Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 15:18 h (CET) Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina, y la mayoría de padres trabajadores echarán mano de los abuelos, familiares cercanos, niñeras o campamentos exprés que nacen con el propósito de entretener a los niños mientras los padres trabajan. Los padres que tengan más suerte podrán disfrutar de unas vacaciones fuera de casa en familia Pero a muchos padres, que no la tienen posibilidad de coger la bolsa de viaje e irse a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa fuera de casa, les tocará hacer cábalas y trabajar con los niños en casa, así que por lo menos que se diviertan mientras los padres trabajan, con estas 5 ideas, que proponen desde tiendas.com, para hacer con niños harán que los hijos tengan la diversión de Pascua asegurada para toda la familia.

Independientemente de lo que signifique Pascua para cada uno, en tiendas.com tienen muchas ideas para mantener entretenidos a padres e hijos durante las vacaciones de Pascua. Desde la búsqueda de huevos de Pascua hasta las manualidades temáticas de Pascua e ideas para actividades en días de lluvia, ya que gracias a la ley de Murphy, casi siempre llueve durante la Semana Santa, tener las vacaciones de Pascua organizadas con anterioridad es una ventaja cuando se tienen niños en casa si a uno se le da muy mal improvisar actividades. Echar un vistazo a las ideas propuestas por el equipo de marketing de tiendas.com para amenzar las actividades de Pascua, no es mala idea según su CCO María José Capdepón:

Pascua en casa

Las vacaciones son una gran oportunidad para pasar tiempo con los seres queridos que apenas se ve durante la vida diaria, y disfrutar el tiempo juntos. El domingo de Pascua no es una excepción, y es un momento hermoso para disfrutar con la familia. Hacer algunos planes con los seres queridos para que la Pascua juntos sea un gran día, es una interesante propuesta. Es buena idea invitar a los familiares o amigos a compartirlas vacaciones de Pascua, y así también los niños se entretendrán con los invitados a la casa. Y mejor, que mejor, si además tienen niños de las mismas edades que las de los de uno, se lo pasarán pipa y se entretendrán juntos.

Diseñar huevos de pascua

Aunque seguramente los niños ya habrán diseñado en el cole sus huevos de Pascua, hay que darle rienda suelta a la creatividad de los más pequeños de la casa y seguro que les encantará diseñar algún huevo más; teñir los huevos de Pascua puede ser una forma divertida de pasar tiempo con la familia y hacer algunas decoraciones de Pascua fantásticas. Sin embargo, antes de comenzar, es bueno hacer una lista con las cosas clave que se necesitarán para llevar a cabo esa aventura. La lista base de la que se puede partir para asegurar que se tienen todos los materiales necesarios que se necesitarán para crear los huevos, huevos de Pascua caseros, puede ser la siguiente:

Una taza para sostener el tinte.

Una cuchara o pinzas para los huevos.

Huevos duros, si se es valiente y no le disgusta el mal olor, o huevos de poli estireno si se prefiere ahorrar el mal olor y que duren una temporada más larga en casa.

Colorante alimentario líquido o tinte de huevo.

Papel absorbente para dejar secar los huevos y no manchar.

Herramientas de decoración opcionales, como unos sellos, un crayón de cera transparente para dibujar diseños en los huevos antes de lanzarse a pintar sin cabeza, purpurina, pegamento líquido...Y lo que se vaya ocurriendo. El siguiente paso es preparar los huevos: Preparar sus huevos de Pascua puede hacer que duren más y evitar que se ensucien si se rompen. Antes de comenzar a decorar los huevos, se deberán preparar correctamente:

Agregue agua a una olla y coloque los huevos en el agua, asegurándose de que los huevos estén cubiertos por aproximadamente una pulgada. Se pueden usar huevos de diferentes tamaños y especies, como de avestruz, de gallina, de codorniz,etcétera. Llevar el agua a ebullición. Retirar la olla del fuego y agregar una tapa. Dejar reposar los huevos durante unos 12 minutos. Escurrir el agua de la olla con cuidado de no quemarse y sacar los huevos, por último refrigerar hasta que se esté listo para decorar. Y seguir los siguientes pasos para teñir los huevos adecuadamente:

Añadir agua y tinte a un vaso.

Colocar el huevo en el color que se quiera teñir.

Retirar el huevo con un colador o una cuchara.

Colocar el huevo en una toalla de papel y dejar secar.

Cuanto más tiempo esté el huevo en el tinte, más oscuro será el color.

Hacer uso de sus huevos de Pascua decorados. Y finalmente después de que hayas disfrutado creando tus diseños, es hora de mostrarlos o de pensar en formas divertidas en las que quiera usarlos, como realizar una divertida búsqueda de huevos de Pascua con los niños, hacer un concurso en familia con premios de huevos de chocolate en diferentes tamaños para los ganadores y todos los participantes, ¡seguro que será divertido!

A jugar se ha dicho: Juegos de pascua

La primavera significa Pascua y la Pascua significa huevos por asociación. Pero no se tiene que restringir la diversión únicamente a comer huevos de la variedad de chocolate, puede divertirse mucho con huevos reales al aire libre. Aparte de tener un campeonato de carreras de huevos y cucharas, jugando a atrapar huevos, por ejemplo. Se necesitará un delantal, o un baby y unos huevos. Y no hay que olvidar del móvil o la cámara fotográfica para inmortalizar esos divertidos momentos.

Leer libros de Pascua para niños o inventar alguno

Reunir a los niños alrededor del adulto que lea, y comenzar a leer un buen libro en voz alta, o si al adulto elegido se le da bien contar cuentos, es divertido que se invente uno para la ocasión, con conejitos y huevos de protagonistas y la primavera de escenario natural, serán momentos irrepetibles y seguro muy entretenidos.

No ceñirse a ésta lista, improvisar

Nadie sabe más que una madre o un padre lo que le gustaría hacer a sus hijos en Pascua, ¿a qué ya se tiene alguna que otra idea divertida en mente?

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Industria 4.0 como palanca de cambio en el tejido empresarial español Buscar una casa puede resultar un proceso emocionante pero agotador, según la inmobiliaria Hormicasa.es Un nuevo escenario para las empresas en materia impositiva e I+D tras el Brexit, según Ayming AleaSoft, con 20 años desarrollando previsiones de energía, afronta los nuevos retos de las renovables Ayllón será este año la localidad anfitriona para la inauguración del cine de Pigmalión