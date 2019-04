La Fundación Línea Directa elige a los finalistas de la V Edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 13:13 h (CET) Auto Drive Solutions, Rescue On Time, Drivvisor, Structural Deformity Index System (SDIS) y Textia Innovative Solutions; las cinco iniciativas finalistas. Este proyecto busca estimular la iniciativa privada en la lucha contra los accidentes de tráfico y la mortalidad en carretera. El ganador del premio recibirá 20.000 euros (sin arrastre ni coinversión).Además, tanto el ganador como el proyecto más innovador participarán en South Summit 2019 Ya se conocen las cinco iniciativas finalistas de la V edición del “Premio Emprendedores y Seguridad Vial” de la Fundación Línea Directa, elegidas entre los 68 proyectos inscritos en esta convocatoria.

Con este premio, la Fundación Línea Directa reconoce las iniciativas privadas ideadas para reducir o evitar los accidentes de tráfico y la mortalidad en carretera, así como para mejorar el tratamiento inmediato a las víctimas tras un siniestro de tráfico. Una iniciativa única en España para la aceleración de proyectos emprendedores focalizados en la seguridad vial.

Entre las startups presentadas a esta V edición han destacado proyectos enfocados en I+D en infraestructuras, vehículo y producto, Apps o formación, entre otros, que desde diferentes perspectivas contribuyen a fomentar la seguridad vial. Un Comité Técnico formado por la Fundación para la Innovación Bankinter, PONS Seguridad Vial, IESE Business School, Línea Directa Aseguradora y la Fundación Línea Directa ha elegido a los cinco finalistas, que son los siguientes:

Auto Drive Solutions: sistema de guiado y posicionamiento para vehículos. La tecnología empleada, Radar Positioning System (RPS), despliega a lo largo de la trayectoria por la que circula el vehículo gotas de pintura tridimensionales que codifican la información, mientras que un sensor radar lee estas marcas viales. Así, el vehículo obtiene su posición y su orientación.

Rescue On Time: aplicación para la coordinación y gestión de emergencias. Entre otras funcionalidades, el sistema, desarrollado por Nubba Informática, geolocaliza en tiempo real los efectivos desplegados, calcula el tiempo de respuesta, envía estatus y partes de traslado y facilita la interacción entre diferentes agrupaciones.

Drivvisor: App móvil, desarrollada por Smart Automotive Solutions, que combina las últimas tecnologías. Se basa en la inteligencia artificial para monitorizar y avisar en tiempo real al conductor de aspectos tales como el estrés, la fatiga o la distracción al volante. Su objetivo principal es sensibilizar y promover buenas prácticas de conducción.

Structural Deformity Index System (SDIS): solución dirigida a predecir la gravedad de las lesiones de ocupantes de vehículos que han sufrido una colisión de tráfico por alcance, a través de la aproximación del intercambio de energía cinética. Permite reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la asistencia en las colisiones de tráfico.

Textia Innovative Solutions: Sistema de Retención Infantil (SRI), fabricado con la tecnología innovadora (Varstiff). Es un SRI efectivo para todas las etapas del menor, fácilmente plegable y portátil. Su introducción en sectores actualmente no atendidos, como el de los taxis o el alquiler de automóviles, mejorará la seguridad de los más pequeños.

Ahora, los finalistas tendrán que enfrentarse a un prestigioso jurado formado por personalidades del ecosistema emprendedor, la administración y la empresa, en un formato elevator pitch del que saldrá el ganador de esta edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial.

El ganador recibirá una aportación de 20.000 euros (que a diferencia de ediciones anteriores es sin arrastre ni coinversión), formación, mentoring y acceso a rondas de financiación. Además, como novedad de esta edición, tanto el ganador como el proyecto que el jurado resalte por su carácter innovador tendrán acceso a participar el próximo octubre en South Summit-Spain Startup, plataforma global de innovación para la generación de valor, oportunidad y negocio del ecosistema emprendedor.

