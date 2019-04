Jornada de presentación de Perelada & Chivite a cerca de 1000 profesionales del sector en Barcelona Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 10:33 h (CET) Los vinos de las nuevas bodegas del grupo, Chivite, Gran Feudo y Viña Salceda, las grandes novedades de esta edición El Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau acogió el 1 de abril a los casi 1000 profesionales del mundo de la restauración y la distribución que asistieron ayer en Barcelona a la presentación de los vinos, cavas, destilados y productos de alimentación premium que conforman el portfolio de Perelada & Chivite.

Los asistentes pudieron catar las más de 200 referencias, entre vinos y cavas elaborados por las bodegas propias del Grupo, presentes en 12 de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de más prestigio de España, así como de grandes marcas, tanto españolas como extranjeras, que Perelada & Chivite distribuye.

Como novedad, los vinos de las bodegas Chivite, Gran Feudo y Viña Salceda, que desde octubre de 2017 son propiedad del Grupo. Gran Feudo, es la marca de referencia en Navarra. Destaca el Gran Feudo Rosado, un vino joven, fresco y afrutado que desde hace más de 35 años es un referente en el mundo de los rosados. Viña Salceda, con bodega en Elciego, en el corazón de la Rioja Alavesa, lleva elaborando vinos desde hace 50 años, aniversario que cumple en este 2019 y que lo celebra lanzando el primer blanco de la marca, el Salceda Verdejo elaborado bajo la DO Rueda. Y Chivite, con una historia que se remonta a 1647, que ofrece en su portfolio vinos tan únicos y singulares como la gama Colección 125, la gama Legardeta o el rosado “joya” Chivite Las Fincas, que se ha elaborado en colaboración con Arzak.

Los asistentes a esta jornada de presentación pudieron además, no solo catar las nueva añadas de los vinos que se elaboran en las bodegas del Grupo, sino también conocer las últimas referencias como el tinto que se incorpora a la gama Perelada Collection o el exclusivo Perelada ExEx 13 Blanco, elaborado con Garnacha Roja, una variedad autóctona del Empordà, con muy poca superficie de plantación y muy poco conocida. Los vinos de finca de Perelada como Garbet, Malaveïna, Espolla y La Garriga, además de 3 Finques y 5 Finques, fueron otras de las referencias más demandadas por los asistentes.

Los cavas también centraron la atención de los profesionales del sector, destacando los cavas ecológicos de Privat o los Stars, además del Gran Claustro Cuvee, uno de los referentes del sector.

Oliver Conti, segundo proyecto de Perelada & Chivite en el Empordà, presentó su nueva gama Indispensable. Casa Gran del Siurana, la bodega del Grupo en el Priorat, obtuvo un gran reconocimiento por la calidad de sus Cruor y Gran Cruor, así como por su vino de parcela La Fredat, una de las viñas más bellas de tan reconocida denominación. Finalmente La Melonera, el proyecto de Ronda, pudo mostrar el potencial de las variedades autóctonas andaluzas que está recuperando.

PERELADA & CHIVITE.

PERELADA. Empordà i Cava

CHIVITE. Navarra

GRAN FEUDO. Navarra

CAVES DE L’EMPORDÀ. Vins d'agulla

VIÑA SALCEDA. Rioja

BODEGAS FIN DE SIGLO. Rioja

LA MELONERA. Sierras de Málaga - Ronda

OLIVER CONTI. Empordà

CASA GRAN DEL SIURANA. Priorat

FINCA CUCÓ - ÈTNIC. Montsant

GR - VINS DE GRAN RECORREGUT. Vins de D.O.s

BALUARTE. Vinos de D.O.s

PRIVAT. Cava

P. A & Co. Sangrí

Marcas representadas

BARÓN DE LEY. Rioja

BODEGAS BERONIA. Rioja

BODEGA VIÑA VILANO. Ribera del Duero

FRANÇOIS LURTON. Rueda i Toro

GRANBAZÁN. Rías Baixas

PEDRALONGA. Rías Baixas

SES NINES. Benisalem

VIÑAS DEL VERO. Somontano

GONZALEZ BYASS. Vinos de Jerez

-------

DOMAINE WEINBACH. Alsàcia, França

E. GUIGAL. Ròdan, França

FRANÇOIS LURTON. Xile i Argentina

LA CHABLISIENNE. Borgonya, França

PLANETA. Sicília, Itàlia

PENFOLDS. Sud d’Austràlia, Austràlia

TAITTINGER. Champagne, França

---

Nº 209. Ginebra, EE.UU

PILSNER URQUELL. Cervesa, República Txeca

---

ACQUA PANNA - SAN PELLEGRINO. Aigües Prèmium, Itàlia

EXTREM. Pernil d’Extremadura

MONTESANO. Pernil d’Extremadura

SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL. Pernil de Jabugo

PERELADA GOURMET. Alimentació

--

NÍTIDA. Sistemes de dosificació

