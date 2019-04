​Entrevista a la escritora Claudia Marcucetti

Recientemente me he contactado con una célebre escritora que está diseñando su formidable historia en su trayectoria literaria, académicamente es arquitecta, pero le ha ido mejor en la arquitectura de la maravillosa literatura, cada día su legado artístico reluce en exclusiva inmensidad. Claudia Marcucetti Pascoli (nació en La Spezia, Italia, el 11 de agosto de 1968 donde vivió hasta los 13 años), edad en la que se mudó a la Ciudad de México, en donde aprendió español y reside. Es arquitecta, pero desde el 2002 se ha dedicado al periodismo y ha escribir, hasta la fecha tiene 6 libros publicados; novelas, cuentos, crónicas y entrevistas.



Ha colaborado con diversos medios de comunicación impresos, (los diarios Excélsior y Milenio y las revistas Playboy, MarieClaire, Vogue, Soho, Conde Nast, Chilango, Central, Open, etc.) así como digitales y televisivos. También se ha dedicado a la promoción cultural: ha conducido y producido la cápsula Cambio Literal, para ADN40, un programa acerca de los cambios que han provocado los libros en personajes de la vida pública; actualmente lleva la sección literaria del noticiero Es de mañana y también colabora con TV Capital 21, en la sección titulada Apuntes de viaje…



¿Cómo estás Claudia?, ¿que tal las primeras semanas del año nuevo?. Claudia: -Con mucha actividad, esperanza y proyectos… y con un dedo roto.



¿Cómo fue el cambio de la arquitectura a la literatura y de Italia a México, en los primeros meses?. C: -El pasaje de arquitecta a escritora fue un proceso lento y amable (por lo menos no en el corto plazo) mientras que mi llegada a México me significó una ruptura total con todo lo conocido. Llegué a mi país adoptado muy ilusionada con esa nueva aventura pero con trece años, sin hablar español y ni un solo conocido. Los primeros meses fueron difíciles, aunque poco a poco la hospitalidad mexicana me arropó y me hizo sentir como en casa.



¿Cuantos años tenías cuando despertó en ti el universo literario?. C: -Aprendí a leer desde muy pequeña y como soy hija única desde muy niña me entretenía leyendo. Era mi refugio para combatir la soledad y, de algún modo, lo sigue siendo.



¿Quién te motivó a volar por el arte de la literatura?. C: -Una crisis existencial.



Tu primera novela “Los inválidos”, ¿En cuántos meses la escribió?. Y en ¿cuál país estabas viviendo en ese entonces?. C: -Me tardé unos tres años en el proceso completo y viví en París seis meses, que fueron los de más intenso trabajo en la novela.



¿Cuál de todos tus libros es tu favorito y porqué?. C: -Es como preguntarle a un padre por su hijo favorito: muy difícil elegir.



¿Cuáles son tus temas preferidos para escribir?. C: -Los que me duelan y me den la fuerza y la necesidad de describirlos.



Aparte de la arquitectura, periodismo y literatura. ¿Qué más te gusta?. C: -Las gomitas dulces, el cine, las montañas, el mar… la vida.



¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?. C: -Creo que para el escritor no hay “tiempo libre” o tal vez mi tiempo libre trascurre del mismo modo que el “ocupado”, es decir leyendo, escribiendo pensando viviendo.



Sobre tu novela, “Donde termina el mar”, he leído muchísimos dulces elogios, ¿Qué opina del comentario que hizo la periodista,María Celeste Arrarás de Telemundo: -“Donde termina el mar”, va a terminar de afianzar a Claudia Marcucetti como una de las grandes escritoras del momento en México.

C: -Qué espero sea profeta… jajajaja



¿Cuáles son los idiomas en la que se ha publicado tu obra?. C: -Nada más en ruso.



¿Cuáles son los hábitos, que deben adoptarse fielmente, para hacer realidad nuestros proyectos?. C: -No hay reglas establecidas y cada quien tiene su verdad. No sigo consejo e intento jamás darlos.



¿Cuál ha sido el elogio más grato que has escuchado sobre tu obra?. C: -Alguien, hace mucho tiempo, me dijo que había leído “Lotería”, mi primer libro, en el hospital, mientras se recuperaba de un intento de suicidio y que se rió tanto que se curó la depresión. Fue muy grato saber que mi texto sirvió para algo tan tangible como eso.



¿Has ganado algún premio?. C: -Ninguno. Nunca he participado a un concurso.



Obra “¡Lotería!, cuentos (2003), “Los Inválidos”, novela (2005). “Heridas de agua”, novela (2012). “Apuntes de viaje, La India”, ensayo (2014) . “De lecturas y vidas. 80 entrevistas sobre el poder de los libros”, entrevistas (2017). “Donde termina el mar”, novela (2018). Si quieres tener libros de esta magnífica arquitectónica literaria, puedes conseguirlos a través de Amazon.