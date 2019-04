Smartketing, el nuevo evento de Cyberclick sobre marketing digital Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:38 h (CET) La jornada contará con ponencias inspiracionales y formativas que abordarán las claves para trazar una buena estrategia en marketing digital. Atrápalo, Elabs, Selligent y Brainsins entre los ponentes Where smart marketers meet es el lema de la primera edición de Smartketing, el evento anual de la agencia de marketing digital Cyberclick, que nace con el objetivo de ofrecer contenidos innovadores a todos los profesionales de marketing digital que busquen dar un salto con su estrategia de marketing online.

La jornada, que se celebrará el próximo 29 de mayo en Barcelona, contará con ponencias inspiracionales y formativas dirigidas por líderes del sector. El evento reunirá a 200 profesionales del marketing digital en el Auditorio de Barcelona Activa para compartir conocimiento y obtener una visión global de las diferentes posibilidades y acciones que ofrece el funnel de conversión.

Smartketing arrancará con la ponencia de David Tomás , CEO de Cyberclick, que presentará la metodología del Funnel Advertising, "una nueva forma de abordar el embudo de conversión y promocionar tu marca de la forma más inteligente. Creada por Cyberclick, la metodología Funnels Ads nace para trazar estrategias de marketing digital más optimizadas y orientadas a mejorar resultados. Dicha metodología será el hilo conductor de Smartketing, durante toda la jornada veremos acciones concretas en las distintas fases del funnel pero, atento, empezaremos por la fase más cercana a la conversión".

Ciencia digital

Pau Alpuente, CEO de Elabs Consulting, y Vera Sala, data scientist en Cyberclick, presentarán estrategias de marketing en buscadores. Pau Alpuente compartirá los secretos del posicionamiento web para tener keywords en el top1. Vera Sala, por su parte, la claves para crear una buena campaña en Google Ads y cómo la ciencia de datos puede ayudar a prever factores de riesgo y comportamientos del usuario. De la mano de José Carlos Cortizo, CMO de Brainsins, se conocerán la mejores formas de recuperar antiguos consumidores para que tengan la marca bien presente.

El contenido es el rey

Smartketing también abordará la publicidad en redes sociales con la ponencia de Berta Ventura, social ads specialist en Cyberclick, que desvelará las claves para obtener los mejores resultados en redes, y el branded content con Nacho Sala, fundador de Atrápalo, que presentará las mejores estrategias para crear contenido de valor.

Escalar negocios y multiplicar oportunidades de venta

Otro bloque de la jornada estará dedicado al Inbound Marketing, Marketing Automation y Growth Hacking, conceptos esenciales para crecer y escalar un negocio. A partir de casos de éxito, Marina Sala, inbound marketing specialist en Cyberclick, ejemplificará cómo una estrategia global de marketing puede crear experiencias valiosas para atraer leads y clientes a la web. Por su parte, Pablo Rueda, partner manager de Selligent , incidirá en la importancia de automatizar procesos para agilizar los equipos de marketing. Toni Arco, CEO de Social & Loyal, compartirá técnicas innovadoras para hacer crecer una marca y fidelizar al consumidor digital, que cada vez es más volátil.

La primera edición de Smartketing cerrará con una ponencia inspiracional a cargo de David Tomás, CEO de Cyberclick, sobre la felicidad en las empresas. El autor de “La empresa más feliz del mundo” compartirá las claves para promover ciertos cambios en la cultura empresarial que ayuden a crear empresas felices. Cyberclick fue considerada durante dos años consecutivos como la mejor pyme para trabajar en España, según Great Place to Work.

El evento, que cuenta con Selligent, la plataforma de marketing automation para B2C, como partner oficial, también se retransmitirá en streaming para todos aquellos que no puedan asistir presencialmente.

Más información:

www.smartketing.es

Hashtag: #Smartketing19

@SmartketingDay (SmarketingDay)

Sobre Cyberclick

Cyberclick es una empresa especializada en marketing y publicidad digital. Acompañan a sus clientes en la creación de su estrategia y la optimización de campañas de publicidad online, desde una perspectiva innovadora, analítica y científica y con compromiso en los resultados. Cuentan con equipos especializados para cada área del marketing digital: SEM, Email Marketing, Social Ads, Inbound Marketing, Branded Content, Publicidad Nativa, Data Science, Auditoría de Publicidad y Formación In-Company.

Además, quieren demostrar que la excelencia sólo es posible con un equipo de personas felices. Cyberclick fue considerada, durante dos años consecutivos, como la mejor pyme para trabajar en España, según Great Place to Work.

Contacto de prensa

Tanit de Pouplana

tpouplana@cyberclick.net

(+34) 93 508 82 34 / 619 65 44 44

