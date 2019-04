Easy Vending facilita la posibilidad de comer saludable fuera de casa Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:41 h (CET) A pesar de la concienciación de tener una vida sana ha calado en la población española y ha pasado de ser una tendencia de moda a un estilo de vida, mantener una alimentación saludable fuera de casa no es una tarea fácil. Sin embargo, poco a poco están surgiendo en el mercado alternativas como las de la marca ‘Easy Vending’, pionera en máquinas expendedoras con productos bajos en grasas, azúcares y aptos para celíacos, intolerantes a la lactosa y veganos ‘Easy Vending’, en línea con las últimas estadísticas sobre salud

Recientemente, España ha sido declarada el país más saludable del mundo según el Índice Bloomberg que mide los diferentes factores que influyen en la calidad de vida de 169 países. Con una puntuación global de 92’8 sobre 100, adelanta seis posiciones desde el último estudio realizado en 2017 y se coloca en primera posición, desplazando a Italia al segundo lugar. Ambos países comparten un aspecto que influye de manera decisiva en este ranking: la dieta mediterránea.

La alimentación de los españoles es la clave de que este sea el país más saludable del mundo. La gastronomía española ha sido siempre uno de los mayores atractivos para los millones de turistas que visitan España cada año. Además, la variedad y calidad de su materia prima hacen que sea sencillo mantener una dieta baja en grasas y azúcares, que reduzca considerablemente la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Máquinas expendedoras saludables

Sin embargo, comer fuera de casa no siempre contribuye a una alimentación saludable. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los trabajadores españoles come en el trabajo o fuera de casa durante de la jornada laboral, tener alternativas que se mantengan dentro de esta demanda de alimentos sanos por parte de los consumidores es esencial. Así es recomendable snack de media mañana o media tarde se relaciona con un hábito malo para la salud. Entonces, ¿qué hacer para seguir comiendo de manera sana fuera de casa?

Easy Vending’ se ha consolidado como líder en el sector de un vending totalmente diferente y con productos alternativos saludables. Centros tan importantes como el Hospital San Carlos (Madrid) se han sumado a su propuesta y ya ofrecen a sus pacientes y personal médico opciones saludables tantos en snacks como en comidas completas, bebidas frías y calientes. Estos espacios saludables que cada vez más empresas y organizaciones públicas y privadas están colocando en sus instalaciones, cuentan además con opciones aptas para celíacos e intolerantes a la lactosa, que cada vez suponen un grupo de consumidores más numeroso. ‘Easy Vending’ ha revolucionado el mundo de las máquinas expendedoras, no solo ofreciendo contando con las primeras marcas de la más alta calidad, sino realizando un diseño nutricional previo para crear espacios saludables personalizados en los que los consumidores pueden identificar los diferentes tipos de producto de forma sencilla.

