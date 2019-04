VASS refuerza su compromiso con la felicidad y el bienestar de sus trabajadores y se une a la Comunidad F Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:25 h (CET) El objetivo es escuchar, apoyar y acompañar a las personas que forman parte de la empresa, haciendo que se sientan cómodos y felices en su entorno laboral. La Comunidad F, promovida por AEIA, dará cobertura e impulso al compromiso real que la compañía presidida por Javier Latasa ya tiene con sus empleados en cuanto a generar sentimiento de pertenencia a un proyecto común VASS ha reforzado su compromiso con el bienestar de sus empleados gracias a su reciente afiliación a la Comunidad F, un grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo que cuenta ya con una exitosa acogida en Latinoamérica, con más de 60 entidades asociadas.

Bajo el lema 'Transformamos personas y organizaciones a través de la felicidad', la Comunidad F, impulsada por la entidad especializada en implementar planes de felicidad en empresas AEÍA, dota a VASS de un compromiso real con sus trabajadores para crear, en el entorno laboral, un clima donde la felicidad y el bienestar sea algo real y tangible.

"Escuchar, acompañar, mediar y apoyar a todas las personas que forman parte del Grupo VASS es nuestro objetivo, que los empleados se sientan respaldados y noten que les facilitamos su labor, no solo internamente, sino también con nuestros clientes. Tenemos un compromiso con nuestros empleados, que no es otro que intentar que su vida laboral esté llena de buenos momentos, en un ambiente de trabajo que les haga crecer y evolucionar con motivación y confianza. Y en todo este proyecto maravilloso, Comunidad F tiene, sin duda, que acompañarnos y ayudarnos", resume Victoria Orta, Happiness Officer de VASS.

Pertenecer a la Comunidad F también supone estar cerca de entidades que trabajan en programas donde la felicidad de sus equipos es una prioridad, lo que permitirá a VASS aprender, crear conjuntamente y colaborar con ellas para mejorar la realidad del trabajo en España. El objetivo común, en este sentido, es seguir evolucionando juntos hacia modelos integradores, abiertos, transparentes, conciliadores, flexibles y felices.

Un acuerdo a largo plazo

Gracias a este acuerdo con la Comunidad F, VASS recibirá soporte y colaboración en los procesos internos relacionados con la cultura y los valores de la empresa, así como un intercambio de conocimiento, iniciativas y programas con otros miembros de la comunidad.

Esto permitirá co-crear, con los consultores que componen los equipos de trabajo de dicha organización, planes de mejora en VASS en todos los temas vinculados a la atracción, fidelización y desarrollo del talento, teniendo a disposición de la compañía todo un equipo de trabajo enfocado a detectar y colaborar en las necesidades y requerimientos que se planteen.

También se realizarán jornadas de networking, encuentros mensuales, formaciones y programas que generen engagement, sesiones de coaching interno, planes de acogida, acciones de atracción y fidelización de talento, reconocimiento o mentoring. Todo ello, para que VASS refuerce su posición como ‘best place to work’ con respecto a otras compañías del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.