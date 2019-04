Nuevo Aula de Salud sobre "La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón" este jueves Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:14 h (CET) Este jueves, 4 de abril, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título "La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón". José Miguel Izquierdo, Jefe del Servicio de Cirugía Torácica de Policlínica Gipuzkoa y Jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Donostia, impartirá el Aula de Salud El jueves, día 4 de abril, a las 19:30h se celebrará un nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián. José Miguel Izquierdo, Jefe del Servicio de Cirugía Torácica de Policlínica Gipuzkoa y Jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Donostia, impartirá el Aula de Salud bajo el título “La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón”

“La actividad más frecuente que desarrolla un cirujano torácico es el abordaje del cáncer de pulmón. Un problema que se presenta tanto en mujeres como en hombres hoy en día y que desafortunadamente, solo se puede operar a una cuarta parte de los pacientes con esta enfermedad” reconoce el especialista. Y es que el 75% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón se encuentran en una fase demasiado avanzada que impide llevar a cabo cualquier tipo de operación.

Por este motivo, el jefe del Servicio de Cirugía Torácica hablará de la importancia de una detección temprana de la enfermedad, para poder llevar a cabo una operación capaz de extirpar el tumor. En palabras del Dr. Izquierdo, “sería recomendable que en la población con edades comprendidas entre los 55 y 75 años que sean o hayan sido grandes fumadores activos se realizara un screening mediante un TAC torácico de baja radiación para poder detectar el cáncer de pulmón en una fase no tan avanzada”.

Además, hoy en día, y gracias a los avances en cirugía, la intervención que realizan los cirujanos torácicos es mínimamente invasiva (videotoracoscopia) y se realiza mediante dos pequeñas incisiones. “El paciente tiene una recuperación mucho más rápida y menos dolorosa” afirma el especialista.

El cirujano torácico, tratará también un tema poco conocido, la hiperhidrosis palmar y axilar, una patología benigna que provoca que aquellos que sufren este trastorno tengan un sudor excesivo en ambas manos y axilar, llegando a causar problemas psicosociales a aquellos que lo sufren. “Los cirujanos torácicos, mediante una sencilla intervención, hacemos dos cortes en la axila y mediante cirugía seccionamos el nervio responsable de este trastorno, y al día siguiente ya no produce ese exceso de sudor” comenta el Jefe del Servicio Torácico.

Toda esta información se tratará en profundidad este jueves, 4 de abril, a las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

