AVEDA financiará siete pozos de agua potable en India de la mano de AUARA por el #MesdelaTierra Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 15:58 h (CET) La compañía de cosmética natural espera superar la recaudación de 2018, de casi 30.000€, a través de sus centros repartidos por todo el país para conseguir ese objetivo. Además, el sábado 6 de abril organiza una Masterclass de Yoga solidaria en Madrid, con cuyos beneficios se construirá un pozo más que beneficiará a 1.163 niños indios AVEDA, empresa de cosmética natural que combina belleza con sostenibilidad, ha puesto en marcha una nueva edición de su #MesdelaTierra, una iniciativa inspirada en la celebración, cada 22 de abril, del Día Internacional de la Madre Tierra. Durante todo este mes, los beneficios que obtenga la compañía de determinadas actividades solidarias en España irán destinados a construir siete pozos de agua potable en India, en colaboración con la empresa social AUARA, la primera marca de agua solidaria que emplea la totalidad de sus dividendos en llevar agua potable a comunidades que carecen de ella.

AVEDA lleva celebrando el #MesdelaTierra a nivel mundial desde hace 20 años. En España, la colaboración con AUARA tiene lugar por tercer año consecutivo, y estima que en esta edición, a través de sus centros repartidos por todo el país podrá recaudar en torno a 15.000 euros, con los que contribuirá a mejorar la calidad de vida de siete comunidades indias a través del acceso a agua potable.

6 de abril, Masterclass de Yoga solidaria

La compañía ha organizado también una Masterclass de Yoga solidaria, que tendrá lugar este próximo sábado, día 6 de abril, en la escuela de yoga The Class (Calle del Pinar, 8. Madrid). Los beneficios obtenidos por esta sesión tienen un destino específico: construir un pozo de bomba sumergible en el colegio de educación secundaria Sacred Heart del municipio indio de Ponmalaipatti.

Este proyecto, que al igual que la construcción de los siete pozos mencionados se llevará a cabo en colaboración con la Fundación Esperanza y Alegría, beneficiará a 1.163 niños, y para su realización se requiere un presupuesto de 2.000 euros. Por tanto, todos los que asistan a la Masterclass contribuirán a su construcción. Las entradas para la sesión pueden adquirirse en Entradium.com

Durante la pasada edición del #MesdelaTierra Aveda recaudó 29.733 euros, con los que AUARA pudo llevar a cabo cuatro proyectos sociales que proporcionaron acceso a agua potable a más de 3.700 personas en Camboya, Etiopía, India y Mozambique.

"Nos sentimos muy orgullosos de poner en marcha una vez más esta iniciativa, con la que seguiremos colaborando con AUARA para conseguir llevar el elemento más importante para vida a lugares que no disponen de este recurso, contribuyendo así a su desarrollo, y concienciando a nuestros clientes de la importancia del agua", sostiene Elisa Casans, directora de AVEDA España.

Por su parte, Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de AUARA, ha destacado la importancia que tienen este tipo de colaboraciones para su empresa social: "El apoyo de compañías como Aveda nos ayuda a hacer realidad nuestro objetivo de contribuir a que el acceso al agua potable sea de verdad un derecho universal. Nos hemos planteado beneficiar con nuestros proyectos a más de 200.000 personas en los próximos cinco años, pero no lo conseguiremos sin contar con el apoyo y la confianza de este tipo de iniciativas".

Desde su lanzamiento, AUARA ha llevado a cabo un total de 37 proyectos en poblaciones en situación de pobreza extrema pertenecientes a 15 países de África, Asia y América Central. Mediante la construcción de pozos y tanques de recogida de agua de lluvia, la compañía ha conseguido suministrar un acumulado de más de 13,2 millones de litros de agua potable, que han beneficiado de forma directa a cerca de 22.300 personas, y otras cerca de 2.000 se han beneficiado de la instalación de sistemas de saneamiento, como baños y duchas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.