Los avances tecnológicos difuminan la competencia entre Startups, PYMES y Multinacionales

Madrid se convierte en la capital mundial de la innovación en materia de tecnologías abiertas, ciberseguridad, FinTech e inteligencia artificial entre otros. La VI edición de Openexpo Europe presenta las últimas novedades sobre innovación tecnológica abierta de Europa que marcarán el futuro de la economía digital española durante el próximo año La incorporación de los avances tecnológicos en las empresas está creando un nuevo ecosistema empresarial en el mundo. Normalmente las compañías son clasificadas por su tamaño, sin embargo, gracias a la incorporación de nuevas herramientas como el Fintech y las tecnologías abiertas las empresas de menor tamaño pueden convertirse en competencia real para grandes multinacionales. El próximo 20 de junio, Madrid acogerá la VI edición de Openexpo Europe, el mayor evento europeo sobre temáticas de inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y tecnología aplicadas a la innovación. Profesionales de cualquier ámbito y especializados podrán conocer los últimos avances tecnológicos disponibles para serán fundamentales para el crecimiento del tejido empresarial actual.

La digitalización y los nuevos procesos tecnológicos suponen una ventaja competitiva importante para aquellos que las incorporan a sus negocios. Así lo han demostrado herramientas como el fintech: La contabilidad particular de cada departamento o la coordinación para los profesionales administrativos pueden suponer mucho tiempo de gestión y resta horas a la jornada para dedicarla realmente a tareas que generen beneficio real. Un ejemplo de ello es su aplicación al equipo comercial. En sus tareas se incluye la justificación de muchos gastos por temas de desplazamiento, alojamiento, etc. Durante el tiempo que se lo dedican a crear hojas de gasto están perdiendo la oportunidad de generar nuevas ventas. Las soluciones fintech rentabilizan el tiempo de los trabajadores para reducir costes y aumentar beneficios.

La incorporación de los avances tecnológicos en las empresas deben acompañarse de programas de formación. Los profesionales deben ver las nuevas herramientas como aliados para optimizar sus procesos de trabajo y no como una amenaza a sus puestos. Invertir en las aplicaciones adecuadas puede multiplicar la productividad de cada trabajador y así la cuenta de ganancias de la empresa. Es por ello que desde la organización del evento insisten en que la información y formación de los empleados es vital para la estrategia de negocio. Más de 80 profesionales han colaborado en el ebook “The future is open” para poner de manifiesto la necesidad de crear también una comunidad para compartir las ventajas y oportunidades de los avances que serán claves para el futuro del sector.

---

Para los profesionales y empresas que deseen estar al día de las últimas novedades del sector, el evento ofrece una inscripción abierta gratuita hasta el 31 de marzo: https://openexpoeurope.com/es/oe2019/inscripcion/.

Principales retos de la economía española en 2019

El principal beneficio que aporta la competencia es la necesidad para las grandes y pequeñas empresas de optimizar año tras año sus estrategias de negocio para seguir en el mercado además de mejorar sus productos y servicios para sus clientes. Los organizadores del evento han clasificado en 5 principales retos TIC para la economía española durante el 2019 y para ello ha creado una serie de micro eventos especializados para crear debates, ponencias que aporten valor a los visitantes:

OpenTech Conference: no todas las empresas tienen la capacidad de invertir en desarrolladores propios, es por ello que las soluciones de tecnología y código abierto han causado una gran revolución en la transformación de empresas y creación de otras nuevas, donde el valor radica en la naturaleza y gestión de la empresa y no tanto en su desarrollo tecnológico dando más valor al producto o servicio que ofrecen.

European Cibersecurity Forum: la ciberseguridad se ha convertido en uno de los principales focos de atención para las empresas. Para un usuario, su privacidad y seguridad de sus datos es más importante aún que la facilidad de gestión de la herramienta. En el forum se debatirá sobre la problemática actual del ciberespacio, las amenazas con la ciberseguridad empresarial y las soluciones para combatirlo.

AI & IoT Summit: se podrá conocer cómo la Inteligencia Artificial puede beneficiar los procesos y estrategias de las empresas aportando un valor añadido a la plantilla y modelos de gestión.

Fintech Forum: para descubrir cuáles son los retos fundamentales a los que se enfrenta el sector en el aspecto financiero y las herramientas que pueden adoptar las empresas para optimizar sus procesos.

Open CIO Summit: dirigido por invitación a CIO’s & Líderes IT para participar en sesiones exclusivas a través de las que estar actualizado de todas las tendencias disruptivas que pueden ayudar a generar beneficios al negocio.

Openexpo Europe 2019 es una buena oportunidad para reunirse entre profesionales y empresas más relevantes del sector para encontrar las soluciones tecnológicas más adecuadas, conocer las tendencias del sector y puesto que es un punto de encuentro y de generación de negocio.

Sobre Openexpo Europe

VI edición de Openexpo Europe, el mayor evento europeo sobre temáticas de inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y tecnología aplicadas a la innovación, con 5 eventos IT en paralelo, reunirá el 20 de junio de 2019 en Madrid a más de 3.500 personalidades del sector, profesionales de todas las industrias, comunidades, principales empresas nacionales e internacionales, decision makers, asociaciones, fundaciones e instituciones, perfiles técnicos, desarrolladores de software, expertos, proveedores y usuarios de todos los niveles para informarse sobre las últimas tendencias, servicios y herramientas, aumentar la red de contactos, oportunidades de empleo, generar leads y negocios, así como conocer de antemano todos los beneficios de las tecnologías de innovación abierta.

Openexpo Europe sigue evolucionando año tras año ofreciendo a las empresas la información más actualizada sobre la transformación empresarial, las tendencias dentro del sector de IT y las últimas innovaciones. Un día entero de conferencias, casos de éxito empresarial, keynote speakers, talleres prácticos, mesas redondas, demos y muchas otras actividades.



Algunas novedades y oportunidades 2019

+ 400 empresas participantes Nacionales e Internacionales

+ 5 eventos en paralelo: Cybersecurity Forum, Open CIO Summit, AI & IOT Summit, Fintech Forum, Open Tech Conference

+ 7 salas de conferencias (desde 35 hasta 400 asistentes de capacidad)

+ 1500 asistentes (keynote speakers, conferencias, mesas redondas, talleres, casos de éxito, reuniones, comunidades, demos, etc)

+ Programa de compradores alojados + reuniones de negocios “1 to 1

+ Ponencias de mujeres líderes

+ Open Live Labs

+ Speed Networking & Mentoring

+ Charlas abiertas

+ Adquisición de talentos: evento de reclutamiento y creación de redes solo por invitación para desarrolladores.

+ Startup Connector y muchas otras actividades