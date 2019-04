-¿Cuál es su secreto para tener un matrimonio romántico y feliz?

-No tener tantas expectativas.



Muchas personas casadas confiesan que el éxito de su matrimonio se ha debido a la disposición para afrontar y superar en común los retos de la vida conyugal. Esto requiere, según Teresa de Calcuta “un amor hasta que duela”.



El amor conyugal es una promesa basada no simplemente en un sentimiento o pasión ocasional. Casarse cambia el amor: se pasa del amor como un hecho (que existe mientras dure) al amor comprometido; del amor gratuito (que se da como un regalo), a la deuda de amor (te quiero porque te lo debo). Amarse así no es ninguna esclavitud, sino la madurez del amor.



En el matrimonio no basta quererse; es necesario, además, querer quererse. Esto supone trasformar el enamoramiento inicial (amor sentimental) en un amor decisión-compromiso de seguir queriéndose. El compromiso conlleva un acto de entrega de todo lo que los casados son en el presente y de lo que serán en el futuro como varón y mujer. Con esa apuesta decidida las dificultades se relativizan; las malas tentaciones se vencen; los defectos del otro se minimizan y toleran



En virtud de ese amor cada cónyuge tiene la tranquilidad de no estar sometido “a prueba” todos los días; de no tener que seguir “dando la talla” para evitar ser sustituido por alguien más joven. Quien ama necesita la seguridad de que la persona amada no le va a fallar, porque en ella cifra su felicidad. En cambio, el amor sin compromiso está supeditado en todo momento a lo que ocurra.