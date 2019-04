​Matrimonios con amor light

Las estadísticas actuales sobre las rupturas conyugales son muy preocupantes, por sus consecuencias para los hijos y para las familias en cuanto células de la sociedad. Por eso es necesario seguir investigando sobre sus causas, con fines de prevención. En mi opinión, una raíz común a muchas rupturas es la poca calidad del amor.



Basta leer las aventuras amorosas que relatan cada semana las “revistas del corazón” para comprobar que se está poniendo de moda un “amor” ególatra y descomprometido, limitado a la atracción sexual. Es el amor light (ligero, superficial), que, por su inmadurez, no resiste las dificultades normales de la vida conyugal.



Cuando preguntamos qué es el amor esperamos qué nos digan algo más que el ejercicio de una apetencia ligada al conocimiento sensible (“me gusta, me apetece”). El querer sensible se encuentra en un plano inferior al querer racional.



Para Groucho Marx “lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis, y cuando se han curado de la indisposición se encuentran con que se han casado”.



¿Qué pasa cuando se ama a una persona (realidad espiritual) solamente con base en un conocimiento sensible?. Ocurre que se le ama sólo en lo que tiene de útil y de placentero, puesto que son los únicos aspectos que captan los sentidos.



Una relación amorosa entre un varón y una mujer basada en un amor light puede tener unas aparentes expectativas, debido al inicial efecto de seducción, pero cuando el hechizo se esfuma, solo queda el desengaño y la frustración.



Lo propio del matrimonio no es el amor soñado o idealizado típico del noviazgo, sino un amor al mismo tiempo romántico, realista y de entrega.