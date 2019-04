David Ginés, director de marketing del Grupo Abrassame: 'Cataluña, potencia gastronómica en el mercado internacional' Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 12:42 h (CET) Solo en la provincia de Barcelona cuenta en 2019 con 29 restaurantes con Estrella Michelin, lo que lo convierte en una potencia gastronómica, posicionándose en el mercado internacional gracias a el alto prestigio de sus restaurantes y por supuesto de la innovación en su oferta gastronómica Marcando tendencias

Barcelona es una ciudad de referencia a nivel gastronómico, al igual que otras ciudades a nivel internacional se centra en las nuevas tendencias en el sector, las cuales están siendo incentivadas por los desarrollos e innovaciones de la industria, esto con el objetivo de crearle nuevas y diferentes experiencias sensoriales al cliente.

Un viaje sensorial

En la actualidad los clientes ya no solo quieren disfrutar de una buena oferta gastronómica, sino que quieren vivir una experiencia que involucre todos sus sentidos. Por este motivo, la textura, el color, el aroma y la composición visual de los platos son esenciales para los nuevos consumidores, sobre todo para los más jóvenes, quienes siempre están ansiosos por vivir una experiencia gastronómica que los sorprenda.

Según David Ginés, director de marketing del Grupo Abrassame, “El comensal está buscando explorar, descubrir y divertirse a través de toda una experiencia gastronómica,en donde se le permita disfrutar de colores, jugar con los sabores y poder experimentar los diferentes aromas. Se trata de un espectáculo, pues ya no solo se ofrecen variedad de platos, sino que se proporcionan experiencias sensoriales, únicas.”

En Abrassame, menciona Ginés, se incluyen salsas con base de frutas para algunos los platos, especialmente en las entradas, como las berenjenas con miel de flores y twist de lima o los mejillones al vapor con vino, limón y orégano, deleitando a los clientes con sabores arrolladores.

Marcan tendencia los alimentos que proporcionan sabores exóticos influenciados por sabores locales, regionales y globales especialmente los sabores provenientes de la costa del pacífico como moluscos y camarones secos para la cena, y frutas tropicales como guayaba, maracuyá y fruta del dragón bien sea para preparar zumos, cócteles o simplemente para acompañar un plato.

La era del km0

Los restaurantes KM0, tienen como objetivo transmitir a los consumidores una filosofía Slow Food, en donde los chefs entienden que el placer gastronómico debe ir ligado a la responsabilidad con los productores, propiciando una colaboración y responsabilidad hacia el medio ambiente y el cuidado por los recursos naturales.

Este nuevo modelo promueve la reducción de las emisiones de CO2, que son producidas por los medios por los cuales se transportan los alimentos, por lo que la distancia entre el restaurante y el producto no debe ser mayor a 100 kilómetros de distancia.

De igual manera, se preocupa por difundir el consumo de productos locales y estacionales. La idea es que al menos el 40% de los ingredientes de cada plato sean de origen local y el 60% tengan una certificación ecológica.Algunos restaurantes también han optando por sembrar los ingredientes de modo orgánico, proporcionando productos naturales, preservando el medio ambiente y ofreciéndole a los clientes comida libre de químicos, sinpesticidas o plaguicidas.

Platos más healthy

Es así, como la oferta gastronómica del 2019 no solo deberá estar inspirada en los diferentes sabores, sino también en proporcionarle al cliente alimentos saludables, esto dada la importancia de la salud y la nutrición, así que los platos deberán tener un toque verde y en lo posible ser preparados con prebióticos naturales como harina de avena, mantequilla de nueces y el aceite de coco.

Se trata de seguir los principios ecológicos, en cuanto a productos empleados para sus platillos, materias primas y prácticas culinarias, conllevando a una alimentación mucho más sana.

Según Ginés, “existe una tendencia de consumo saludable que va cada vez más en aumento, por eso se deben incluir en la oferta gastronómica, platos vegetarianos, ecológicos y desarrollar constantemente nuevas ofertas culinarias”.

La idea, añade “es tener un menú variado que incluya diversas opciones y supla la demanda de cada uno de los clientes que nos visitan”.

Intolerancias y alergias

“Hemos detectado además que los clientes están cada vez más atentos a los ingredientes que tiene cada plato, no solo por sus componentes en cuestiones nutricionales sino también porque algunos causan intolerancia, reacciones alérgicas o por cuestiones éticas” , destaca Ginés.

Es así, como algunos restaurantes han empezado a incorporar en sus equipos de cocina a nutricionistas, que ayudan a la elaboración del menú esto teniendo en cuenta el valor de proteína y los componentes de cada plato, ofreciéndole al consumidor la oportunidad de consumir alimentos saludables y adaptados a sus necesidades. Se trata de unir la experiencia a hábitos de consumo sano, para darle al comensal un servicio excepcional.

Las redes sociales, un gran aparador

La digitalización ha transformado la restauración organizada a través de las nuevas formas de comunicación con sus clientes. Los directivos de marcas de restauración organizada señalan que las redes sociales han influido la transformación de su empresa, pues basta con una crítica o una buena experiencia de alguien para inclinar la decisión de visitar o no un establecimiento.

Por otro lado, los foodies se han convertido en grandes aliados para promocionar un espacio de restauración y conseguir mayor visibilidad a través de las redes, exhibiendo fotografías de platos, nuevas cartas y propuestas novedosas de chefs reconocidos o de restaurantes en apertura que generando engagement con usuarios que podrían convertirse en posibles clientes de los restaurantes.

Desafíos del mercado gastronómico

Entre los desafíos del mercado gastronómico se encuentra la sofisticación de los productos agroalimentados, el esfuerzo en marketing para posicionar la imagen de marca de los productos del país, el aprovechamiento de oportunidades de internacionalización para cocineros españoles y por supuesto la búsqueda de un turismo de calidad, al cual se le pueda ofrecer una experiencia diferencial a través de la innovación tecnológica en la industria y la creatividad en la cocina cada vez más ligada al cuidado de la salud.

“La gastronomía ha traído desarrollos económicos, culturales y por supuesto turísticos, por lo es importante mantenerse a la vanguardia de las tendencias mundiales y estar en constante innovación, hay que crear estrategia en función de las necesidades de cliente” ,declara Ginés.

Página web: www.grupoabrassame.com

