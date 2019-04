El blog corporativo es imprescindible en toda estrategia de marketing online, según YoSEO Marketing Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 12:31 h (CET) Muchas empresas creen que contar con un blog en su web no tiene mayor importancia, pero lo cierto es que es fundamental a la hora de diseñar una estrategia de marketing digital efectiva La creación de un blog corporativo es el eje principal sobre el que gira el marketing de contenidos, cuyo objetivo se centra en la mejora del posicionamiento de la página web, generando conversación en redes sociales y fidelizando usuarios, los cuales acudirán a la web en cuestión para resolver sus dudas.

Otro de los aspectos importantes referentes al blog corporativo es la frecuencia con la que se lanzan los artículos: cuanta más periodicidad de los posts, mayor será la notoriedad de la empresa responsable en su nicho de mercado.

Entre las principales ventajas de la creación y correcto mantenimiento de un blog corporativo destacan las siguientes:

A través del blog, se potencia en gran medida el SEO: se asegura un posicionamiento óptimo para los intereses de la empresa dentro de su sector, a través de la identificación de las palabras clave que pueden ayudar referentes al sector de la compañía encargada de esta página.

Mayor tráfico: el blog sirve como una especie de valor añadido para los usuarios en busca de una mejora de su experiencia. Este incremento en las visitas repercutirá de forma eficaz en la captación de nuevos clientes y, por tanto, del volumen de ventas del negocio.

Aumento de la reputación online de la marca: a través del blog, el posicionamiento de la marca en la mente de los usuarios se consigue de una forma menos intrusiva que a través de la publicidad convencional.

El contenido debe ser de calidad: con todo lo anterior, parece que solo vale añadir contenido, sea cual sea su valor. Al contrario de esta percepción, es fundamental que el contenido generado sea de calidad y aporte valor real al consumidor, ya que de otra manera no posicionará como se desea.

Difusión por redes sociales: el contenido del blog ayuda a impulsar las redes sociales, que se han erigido como un auténtico medio de difusión eficaz para los intereses de las empresas presentes en la red.

YoSEO Marketing es una empresa con una dilatada trayectoria en el sector del marketing online, ofreciendo a sus clientes planes adaptados para conseguir el éxito en sus objetivos a través de las estrategias más adecuadas en el entorno digital.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.