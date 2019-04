Llega Aprodhite's Kiss, una ginebra elaborada íntegramente en España Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 17:32 h (CET) Esta novedosa bebida pretende revolucionar los hábitos de consumo de los apasionados de la ginebra ofreciéndoles todo lo que necesitan para disfrutar en pareja, o con amigos Según mantienen sus creadores, "Aphrodite´s Kiss nace de la necesidad de crear una ginebra que aportara algo más que una experiencia de sabor. Con este concepto, queremos que la gente consuma una marca no sólo por el mero hecho de serlo, sino porque también les ofrece una experiencia inolvidable para todos sus sentidos".

Aphrodite’s Kiss ha sido, y es, elaborada íntegramente en España, y más concretamente en una de las destilerías más prestigiosas de Europa. Pero sus cuidados procesos de destilación, que le aportan la calidad propia de una ginebra Premium, no son la única garantía de que esta ginebra no dejará indiferente a nadie.

Y es que esta bebida se inspira en la leyenda de Afrodita, diosa de la mitología griega asociada profundamente al amor, la lujuria, la atracción física y el sexo. Mucho tiempo ha pasado desde que terminó esa época de mitos y leyendas en la que las relaciones sexuales no eran consideradas algo negativo ni pecaminoso, razón por la cual se dice que Afrodita fue una de las diosas con mayor poder de influencia.

Así, Aphrodite’s Kiss pretende convertirse en la ginebra por antonomasia de aquellos cuya concepción de la vida esté vinculada al placer, al disfrute, y a la pasión. No en vano, según afirman sus propios creadores, "nuestro primer objetivo es posicionarnos en internet como la primera ginebra de moda para consumir mientras compartimos una experiencia sensual".

Y ciertamente se trata de la primera, ya que la bebida no solo está totalmente inspirada en el beso de Afrodita. Aphrodite’s Kiss ha sido elaborada con determinados ingredientes que contienen propiedades afrodisíacas, como la maca andina, el jengibre o el ginseng, entre otros.

Garantía de que la bebida no sólo tiene el fin de conquistar nuestro paladar, sino también de ayudarnos a conquistar, y a disfrutar. Para más información, Aphrodite’s Kiss está ya en venta, tanto a particulares como a profesionales, a través de su página web oficial, aphrodites-kiss.com.

