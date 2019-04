AleaSoft: Marzo cierra con una bajada de precios en Europa por aumento de producción fotovoltaica y eólica Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 17:32 h (CET) AleaSoft analiza el cierre en marzo de los mercados de combustibles, derechos de emisiones de CO2 y electricidad europeos, en un mes en que ha continuado la tendencia general de bajada de precios en los mercados europeos de este año, por el descenso de los precios de los combustibles, una menor demanda eléctrica y sobre todo un aumento considerable de la producción renovable eólica y fotovoltaica Brent, combustibles y CO2

Los precios de futuros del petróleo Brent para mayo de 2019 en el mercado ICE cierran el mes de marzo en 68,39 $/bbl, valor alcanzado el viernes 29. A finales del año pasado se alcanzaron precios mínimos de 51,31 $/bbl por lo que el incremento en poco más de tres meses ha sido de 17 $/bbl, lo que representa un aumento de más del 30%. La curva de subida de los precios ha sido estable en este primer trimestre que finaliza, y marca un valor asintótico en 70 $/bbl que no va a ser fácil de alcanzar a no ser que las condiciones en la situación internacional se deterioren, por ejemplo, en el caso de Venezuela.

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para mayo, al igual que en los meses anteriores, continúan con una tendencia bajista desde principios de octubre de 2018. El viernes 29 cerraron en 14,21 €/MWh, rompiendo a la baja el récord de mínimos del 25 de marzo, cuando los precios habían cerrado con un valor de 14,23 €/MWh. A inicios de octubre se habían alcanzado precios de hasta 25,36 €/MWh, o sea, la reducción ha sido de más de 11 €/MWh. Aunque la desaceleración en la caída parece haberse amortiguado, en AleaSoft se considera que no parece que se vayan a estabilizar hasta llegar a los 14 €/MWh.

Los precios de futuros del carbón API 2 para el mes de abril en el mercado ICE cierran el mes de marzo con una caída continua. El cierre del viernes 29 fue de 61,95 $/t, rompiendo la barrera de los 62 $/t, lo que no pasaba desde mayo de 2017. Por la pendiente de caída de los precios parece que se va a bajar de los 60 $/t en los próximos días ya que se está cercano a los valores mínimos de hace dos años. A inicios de octubre se habían alcanzado los 100,65 $/t.

La evolución del gas y el carbón en estos dos años ha sido bastante similar. Desde abril de 2017 con valores estables relativamente bajos en ambos casos, los precios fueron subiendo hasta alcanzar valores máximos en octubre del 2018 y desde entonces caídas de un 40% hasta volver a valores similares a los de hace dos años.

El precio de los futuros de derechos de emisiones de CO2 para el contrato de referencia de diciembre de 2019 en el mercado EEX cerró el viernes 29 de marzo en 21,55 €/t, que es un precio similar al de inicios de marzo, y se puede considerar un valor medio desde octubre del 2018 ya que los precios han oscilado entre los 20 €/t y los 22 €/t con bajadas hasta los 16 €/t y subidas hasta los 25 €/t.

En un análisis de la influencia del precio de los derechos de emisiones de CO2 en los precios de los diferentes mercados eléctricos, se observa que la evolución ha estado directamente condicionada en este último año. Se ven dos etapas totalmente correlacionadas. Primero con la subida del CO2 entre abril y octubre del 2018 y después con la estabilización hasta marzo de este año. Estas dos etapas se corresponden con la subida generalizada de precios en Europa en el período entre abril y octubre y la estabilización posterior. En AleaSoft se considera que precios del CO2 por encima de 20 €/t producen subidas de precios de mercado eléctrico que perjudican a los consumidores, sobre todo a las industrias electrointensivas.

Mercados eléctricos europeos

Haciendo un análisis comparativo del mes de marzo con respecto a febrero de este año, en todos los mercados europeos los precios spot han disminuido una media de un 15% debido a una reducción de la demanda media, producida por un aumento de la temperatura de unos 2 °C de promedio que se corresponde con el comienzo de la primavera, y también a la bajada de los precios del gas y el carbón. La producción renovable ha influido de forma notable en la bajada de los precios de marzo con un crecimiento de la producción eólica del 30% y de la solar del 29% en el conjunto de los principales mercados europeos.

En el mes de marzo, en los precios de los mercados eléctricos en Europa se observan dos grupos bien diferenciados. En el grupo de precios más altos se encuentran los mercados N2EX de Gran Bretaña y el mercado italiano IPEX, conjuntamente con el mercado MIBEL de España y Portugal, aunque hay que destacar que el mercado MIBEL en algunas ocasiones ha estado en la franja de precios más bajos en marzo. La media mensual de estos tres mercados ha estado en los 51 €/MWh. Para el mes de abril en AleaSoft se considera que pudieran bajar a la franja cercana a los 45 €/MWh teniendo en cuenta una demanda eléctrica menor, precios de gas y carbón más bajos, y además una mayor producción fotovoltaica al haber más horas de sol. En el caso del mercado español en los primeros días de abril en AleaSoft se considera que habrá un repunte de precio pues entra en vigor nuevamente el impuesto a la generación eléctrica del 7% que había sido suspendido desde el 1 de octubre pasado.

En la franja con precios más bajos se encuentran los mercados Nord Pool de los países nórdicos y los mercados EPEX SPOT de Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania con precios entre 30 y 40 €/MWh. En el caso de Francia y Alemania, los mercados estuvieron por debajo de los 30 €/MWh en muchos días de la primera mitad de marzo por una alta producción eólica.

Futuros de electricidad

Durante el mes de marzo, se ha producido una caída generalizada del precio de los futuros de electricidad europeos para el mes de mayo, de forma paralela a la caída del precio de los combustibles, principalmente del gas y el carbón. Las caídas más importantes se han registrado en los países de Europa centro-occidental con magnitudes en torno al 14%, mientras que en los países de la orilla mediterránea, las bajadas han sido inferiores al 10%.

En el mercado EEX, los futuros de Alemania, Francia, España e Italia, así como los futuros de España y Portugal en el mercado OMIP, han alcanzado durante el pasado mes de marzo el precio de liquidación mínimo histórico para el producto mensual de mayo de 2019.

Producción eólica y solar

Durante el mes de marzo la producción eólica tuvo un considerable crecimiento con respecto a febrero. El aumento fue del 30% en el global de los mercados europeos. Respecto al mes de marzo del año pasado, en Francia y Alemania el incremento de la producción eólica ha sido del 50%, mientras que en la Península Ibérica se ha registrado una disminución del 39% pues en el mes de marzo de 2018 se alcanzó el récord histórico de producción eólica mensual en España con más de 7,5 TWh.

En el caso de la producción solar, que incluye tanto la tecnología fotovoltaica como la termosolar, el crecimiento respecto al mes de febrero fue de cerca del 30% en cada uno de los principales productores: Alemania, Italia y España. Con el aumento de las horas de sol cada mes hasta el verano, la producción solar seguirá creciendo.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/marzo-cierra-bajada-precioes-europa-aumento-produccion-fotovoltaica-eolica/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tratamiento y Enfermedades recuerda el papel "fundamental" de las familias para normalizar el autismo ​Vitotrans en la lista de las 1.000 empresas que más rápido crecen de Europa, según Financial Times Vitotrans destaca en la posición 27 dentro del sector del transporte y la logística. ​Salir del ASNEF es posible: tres ideas para ti Binixo se encarga de ofrececerte soluciones que van más allá de cómo salir del ASNEF La Bendita Agencia diseña los packs del nuevo lanzamiento de Dietisa para el tratamiento del resfriado Cómo elegir el aire acondicionado para una casa, según ahorraclima