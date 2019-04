Cómo elegir el aire acondicionado para una casa, según ahorraclima Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 17:35 h (CET) En la actualidad, el aire acondicionado se ha vuelto un bien esencial en la vida de las personas para combatir las altas o bajas temperaturas. Las personas que cuentan con un equipo de aire acondicionado disfrutan del confort en casa durante todo el año, pudiendo pasar tiempo con la familia o amigos sin padecer frío ni calor Con la llegada de abril y el cambio de hora, se empieza a poner la vista en la llegada del verano y subida de temperaturas. Estos meses son el momento perfecto para empezar a mirar equipos de climatización, ya que los precios aún no han empezado a subir y hay suficiente stock en las tiendas para poder elegir el equipo de aire acondicionado más conveniente.

Aquellas personas que estén pensando en adquirir un aire acondicionado o renovar un viejo aparato de climatización deben tener claro los tipos de productos que hay en el mercado, sus ventajas y prestaciones de confort.

Uno de los factores que suelen influir bastante en la compra de un aire acondicionado es el precio. No es fácil encontrar un equipo que ofrezca grandes beneficios a cambio de un precio justo. Sin embargo, existen páginas web de venta online que ofrecen bajos precios y descuentos en primeras marcas, como el caso de ahorraclima.es.

Existen infinidad de modelos, con distintas funciones y precios:

El aire acondicionado split es el equipo más instalado en la actualidad debido a sus grandes ventajas. En precio son bastante accesibles, su estética es moderna, son muy silenciosos y cuentan con un alto rango de potencias.

El aire acondicionado portátil puede transportarse fácilmente de una estancia a otra, siendo su principal ventaja. Se trata de un equipo que enfría el aire de la sala sin necesidad de instalación y que genera muy poco ruido.

El otro gran grupo es el aire acondicionado por conductos. Este aire acondicionado es centralizado, se instalan sobre un falso techo y no queda ningún aparato a la vista. Su principal ventaja es que con un mismo aparato se climatiza toda la casa, son silenciosos y eficientes.

Es importante identificar el uso que se le dará al aire acondicionado, ya que en función de eso, interesará más instalar un tipo de aire acondicionado u otro.

Para calcular la cantidad de potencia o frigorías necesarias para la absorción del calor, es importante saber que intervienen varios factores como la temperatura externa, la superficie del techo y las paredes, la ubicación del lugar y la época del año, entre otros.

Es posible realizar un pequeño ejercicio para calcular las frigorías: se deben tomar 50 frigorías por metro cuadrado. Por ejemplo, si se tiene un espacio de 50 metros cuadrados, se necesitará un equipo de 2500 frigorías aproximadamente para lograr una eficiencia energética. Para hacer este cálculo de manera eficaz, es necesario que lo analice un profesional.

La eficiencia del equipo del aire acondicionado es un factor fundamental. A la larga, se agradece que un sistema utilice la energía de manera eficiente. Por ello, es imprescindible que el equipo sea inverter, ya que evita el constante encendido y apagado del aparato mejorando su eficiencia. También es importante fijarse en la calificación energética, para escoger un equipo con A+ o superior.

Finalmente, para los alérgicos es muy recomendable escoger un aire acondicionado que disponga de filtros, ya que ayudan a atrapar el polvo y las impurezas que hay en el ambiente. Un filtro mejorará la calidad de aire y eliminará la presencia de ácaros y polen.

