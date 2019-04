Aumenta la demanda de ropa de lactancia diseñada por madres y para madres, según Árbol de Amor Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 17:24 h (CET) La lactancia puede suponer un problema para muchas madres, quienes encuentran complicado poder dar el pecho a su bebé sin prendas cómodas, especialmente diseñadas para dicha tarea. Árbol de Amor, empresa líder del sector, desvela las claves de este aumento de la demanda La maternidad es uno de los momentos más importante y con más magia en la vida de cualquier mujer. Durante el embarazo el cuerpo se prepara para dar de mamar, un acto innato y natural, propio de la condición de mamíferos.

Durante los primeros meses de vida del bebé la madre pasa gran parte del día y de la noche dando el pecho, pero no siempre es fácil encontrar ropa de lactancia cómoda y con un diseño original y actual. La empresa extremeña Árbol de Amor Ropa de Lactancia y Embarazo lleva ocho años vistiendo la maternidad de miles de madres para hacer de la lactancia un momento íntimo y discreto pero también cómodo y con estilo propio.

Sus prendas se caracterizan por permitir un fácil acceso al pecho en cualquier momento y lugar y conseguir así que el bebé no se impaciente, haciendo más fácil el día a día de la madre. Camisetas, vestidos o pijamas especialmente diseñados para adaptarse a este momento tan especial sin sentirse observada ni tener que hacer maniobras imposibles para dar el pecho en público.

Estas prendas facilitan la lactancia con diferentes sistemas de acceso al pecho. Uno de los más utilizados es su sistema de apertura clásica que consiste en una doble capa que se levanta y deja parte del pecho al descubierto. Es tan discreto que nadie diría que se trata de una prenda de lactancia.

Patrón tras patrón han encontrado las medidas exactas que hacen que una prenda sea perfecta para dar el pecho y lo han patentado. Su secreto: diseños que nacen desde la experiencia de ser madre. Prendas diseñadas desde el corazón, fabricadas en Europa y pensadas por y para mujeres.

Otra de las características de esta ropa de lactancia es su versatilidad. Por eso muchas de sus prendas son evolutivas, están diseñadas para ser utilizadas en los meses de embarazo y durante la lactancia, teniendo un diseño tan original que pueden seguir utilizándose incluso después. Sus modelos están fabricados en tejidos de algodón que mantienen su calidad en el tiempo y no se deforman con el uso, adaptándose así perfectamente a los cambios del cuerpo de la mujer en un momento tan especial.

Árbol de Amor ofrece una amplia gama de prendas para el día a día de una lactancia feliz, es una buena alternativa para aquellas madres que piensan que no pueden llevar vestidos durante los meses que dan el pecho a su bebé.

Para esta Primavera - Verano 2019, la firma extremeña presenta una nueva colección en la que destacan los colores vivos y actuales para vestir la maternidad de una forma diferente y servir de inspiración a las mujeres que quieren seguir manteniendo su estilo propio durante el embarazo y la lactancia. Rojos, corales, mostazas o guindas son los colores elegidos para estrenar esta primavera.

La lactancia es una etapa vital. La Organización Mundial de la Salud la recomienda de forma exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé y continuada hasta los 2 años de edad o más. La leche materna además de ser el alimento más completo, contiene más de 3 millones de células inmunitarias que protegen al bebé y es la mejor forma de favorecer su crecimiento de una forma protegida, inteligente, despierta y llena de vida.

Las mamás pasan muchas horas dando el pecho a su bebé, por eso es tan necesario preparar un lugar adecuado, pero igual de importante es vestir ropa de lactancia que facilite esos momentos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.