El boca a boca triunfa en Movical: su sistema de afiliados con comisiones del 15% es un éxito

lunes, 1 de abril de 2019, 16:59 h (CET) Esta popular empresa de telefonía brinda a los usuarios la oportunidad de obtener comisiones del 5% al 15% por recomendar su servicio de desbloqueo de móviles por código IMEI. Y es que parte del éxito de Movical reside en la calidad de su sistema de afiliados El boca a boca continúa siendo una importante fuente de clientes para empresas como Movical. Esta plataforma de telefonía ofrece a cualquier usuario de internet, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos, la posibilidad de ganar dinero con su sistema de afiliados, cuya popularidad se ha disparado en los últimos años.

Más del 80% de las marcas utilizan marketing de afiliados, según datos de Rakuten Marketing. Convertir a usuarios y antiguos clientes en promotores de los productos/servicios de empresas a cambio de una comisión es una estrategia de creciente popularidad.

Debido a su eficacia, cada vez son más las empresas que recurren a los programas de afiliados para impulsar sus servicios y productos. Uno de sus casos de éxito más representativos en el sector de las telecomunicaciones es Movical.

Hablar del sistema de afiliados de Movical en foros y redes sociales puede reportar grandes beneficios a los usuarios inscritos en este programa. Tanto es así que reciben un 15% de comisión en el precio del desbloqueo por cada cliente que libere su móvil gracias a su recomendación. Asimismo, reciben una comisión del 5% por cada nuevo cliente que estos clientes generen a su vez.

Desde el punto de vista de los afiliados, las ventajas del programa de Movical son diversas. No hay riesgos ni inversiones iniciales, es fácil de gestionar y el pago está garantizado por parte de esta empresa, especializada en el desbloqueo de móviles por código IMEI.

Destaca, además, la sencillez de la gestión del sistema de afiliados de Movical a través de un panel de control, donde aparecen el modelo de móvil, el día y la hora en que se contrata la liberación. También figuran las ganancias diarias y mensuales en la divisa elegida.

Afiliados, uno de los dinamizadores del crecimiento de Movical en 2019

El espectacular crecimiento de Movical, presente ya en numerosos países de Europa y América, está estrechamente relacionado con el lanzamiento de este programa de afiliados, un sistema que ha contribuido a dar a conocer al público algunos de los servicios estrella de esta empresa.

Además del desbloqueo de móviles por código IMEI, Movical también ha sabido impulsar la demanda de sus servicios de reseteo de terminales móviles, las actualizaciones de software, las reparaciones o el root de modelos Android.

Movical, que ofrece numerosas soluciones dentro del mundo de la telefonía móvil, afronta 2019 con grandes expectativas. Su programa de afiliación crece día a día y promete marcar la diferencia durante los próximos meses.

Acerca de Movical.net

Movical.net es una empresa de servicios de telefonía especializada en la liberación de móviles, así como su reparación, actualización o reseteo. Desde su nacimiento en 2004, la satisfacción del cliente, la excelencia del servicio y el deseo de superación han constituido las bases de su filosofía, presente en Europa, México, Argentina, Estados Unidos y Canadá.

Contacto de prensa

Movical.net (Movical Software & Solutions Pte. Ltd.)

Dirección: 10 Anson Road #21-07, International Plaza

079903, Singapur

Email: info@movical.net

Tfno: +34 91 005 2007

Website: http://www.movical.net

