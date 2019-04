​Vitotrans en la lista de las 1.000 empresas que más rápido crecen de Europa, según Financial Times Vitotrans destaca en la posición 27 dentro del sector del transporte y la logística. Redacción Siglo XXI

lunes, 1 de abril de 2019, 19:22 h (CET) Vitotrans, la compañía de transporte líder en logística integral, con sede principal en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), ha sido incluida en el prestigioso informe FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2019, que elabora el reconocido periódico británico Financial Times de carácter anual.



El Financial Times ha publicado la lista de las 1.000 empresas de Europa con mayor tasa de crecimiento anual e incluye a Vitotrans en el puesto 758 del Ranking General, escalando posiciones hasta ser la 27ª empresa dentro del sector del transporte y la logística.



Dentro del prestigioso grupo de empresas españolas que son incluidas en el FT 1000, el operador logístico Vitotrans se cuela en este selecto grupo en la posición número 77, destacando como la 4ª empresa española dentro del sector del transporte y la logística.



Estas posiciones se traducen en un crecimiento medio anual del 49,3% y un crecimiento absoluto de ingresos del 233%, entre los años 2014 y 2017.



¿Qué es el FT 1000? Se trata de un ranking que aglutina a las 1.000 empresas que han logrado la mayor tasa de crecimiento anual por ingresos. Para ser incluida en el FT 1000, la publicación económica británica ha analizado la evolución de los ingresos entre 2014 y 2017 de empresas de 31 países europeos, pertenecientes a distintos sectores económicos. Esta labor ha sido realizada en colaboración con Statista, uno de los proveedores líderes de datos de mercado e información económica. Las empresas incluidas en el FT 1000 no son las más grandes, pero sí son las que han experimentado un espectacular crecimiento, según los datos de este ranking.



Acerca de Vitotrans Vitotrans es una empresa de logística y transporte internacional de mercancías, especializada en sector primario y producto fresco que comenzó su andadura en 2012. La compañía se ha convertido en el partner logístico de grandes empresas de alimentación tanto para su distribución nacional como para la exportación de sus productos frescos.

Durante el 2018 la compañía ha movido más de 12 mil camiones a lo largo de todo Europa y el norte de Africa, llegando a transportar más de 288 mil toneladas.



La empresa alavesa ha experimentado un crecimiento exponencial los últimos años e Iván Jaúregui, CEO y fundador de Vitotrans apunta al respecto: «Estamos muy contentos de haber sido incluidos en la lista de compañías que más crecen de Europa. Este fuerte crecimiento que hemos experimentado a lo largo de estos años es un buen reflejo del valor de nuestro modelo de negocio, logrando satisfacer las necesidades del mercado que estaban latentes». Durante el 2018, el crecimiento de Vitotrans ha seguido evolucionando como los años anteriores, llegando a incrementar un 23% sus ingresos. Todo parece indicar que el año que viene la compañía volverá a aparecer en la lista de las empresas de más rápido crecimiento de Europa (2020).



El listado proporcionado por Financial Times y Statista se puede consultar online en el siguiente enlace: FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2019.

