Riot Games y ESL revelan los detalles del European Masters, un torneo con 150.000€ en juego

13 regiones combatirán por la supremacía y el premio en metálico en un combate que arranca el próximo 8 de abril a las 18h en Twitch.tv/riotgames. Las finales presenciales se jugarán en el Leicester Haymarket Theatre los días 27 y 28 de abril y las entradas ya están a la venta Riot Games y ESL han revelado los detalles de la primera League of Legends European Masters de 2019, la competición que determinará qué región es la más fuerte del continente. Será el Leicester Haymarket Theatre (Inglaterra) el emplazamiento que albergará la final presencial que tendrá lugar los días 27 y 28 de abril y que enfrentará a los cuatro mejores de Europa. Solo uno de ellos será coronado como Maestro de Europa. Solo los mejores de las ligas regionales podrán verse las caras en este torneo de campeones.

El trailer oficial de la competición puede verse aquí.

Los play-ins para el EU Masters arrancarán el 8 de abril y durarán hasta el día 11. En ellos se verá enfrentarse a siete equipos procedentes de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Balcanes, Países Nórdicos y Polonia. De esta fase saldrá uno de los tres conjuntos que pasará a la Fase de Grupos, junto a los trece campeones de cada una de las ligas regionales. Los ocho equipos con mejores puntuaciones serán los que pasen al Knockout Stage, que tendrá lugar los días 20 y 21 de abril. En este momento se conocerá a los cuatro mejores que serán quienes se vean las caras en la final presencial que se jugará en el Leicester Haymarket Theatre, los días 27 y 28.

EU Masters es uno de los principales torneos del continente y ofrece a los jugadores la máxima visibilidad para catapultarse a la LEC (League of Legends European Championship), que cada año mejora su nivel con la cantera de ex competidores en EU Masters. Los diez grandes equipos que son socios de la LEC cuentan con academias compitiendo en Ligas regionales en toda Europa. Esos jugadores no solo estarán compitiendo para convertirse en Maestros de Europa, sino que estarán dando lo mejor de sí para saltar a la alineación principal de sus equipos, la de la LEC.

Por lo que respecta a España, la SuperLiga Orange enviará a los campeones del año pasado MAD Lions, que han cimentado su participación, mientras que será solo el 31 de marzo cuando se conocerá al segundo equipo clasificado, el que se haga con la final de SLO este fin de semana en Sevilla.

Las ligas regionales que participan en European Masters incluyen la dinámica competición inglesa UKLC (que tiene a los campeones Diabolus como líderes tras un desempeño excepcional en las últimas semanas). Asimismo, Premier Tour (que involucra a Alemania, Austria y Suiza) cuenta con BIG como clasificado ya para la Fase de Grupos, mientras SK Gaming Prime deberá batirse en el play-in.

La alineación completa de equipos que compiten en League of Legends EU Masters incluye a:

Baltic National Esports League (Lituania, Estonia, Latvia): eNsure (Fase de Grupos).

Ligue Française (Francia): Team LDLC y ganador el próximo 4 de abril

Premier Tour (Alemania, Austria, Suiza): SK Gaming Prime (play-ins) y BIG (Fase de Grupos).

Nordic Championship (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia): Ventus Esports (Fase de Grupos) y NYYRIKKI White (play-ins).

Ultraliga (Polonia): Rogue Esports Club y devils.one

Superliga Orange (España): MAD Lions y ganador de SLO este 31 de marzo

UKLC (Reino Unido e Irlanda): Diabolus y ganador este 30 de marzo

Esports Balkan League (Balcanes): Crvena zvezda (Fase de grupos) y ganador este 30 de marzo (play-ins).

Benelux Premier League (Holanda, Bélgica y Luxemburgo): Ganador este 31 de marzo.

Hitpoint Masters (República Checa, Eslovaquia): AS Trenčín eSports (Fase de grupos).

Greek League (Grecia y Chipre): Ganador el próximo 7 de abril.

PG Nationals (Italia): Ganador el próximo 7 de abril.

LPLOL (Portugal): For The Win Esports y ganador el próximo 31 de marzo. Para más información sobre EU Masters: https://www.eumasters.gg/

Vídeos

European Masters 2019