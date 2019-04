Llega a España Country Farms, la nueva gama natural de alimentos súper-premium para perros Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 15:51 h (CET) Bajo el lema "con todo lo bueno del campo", Country Farms se presenta como una marca súper-premium dentro del segmento natural, cuyas recetas están elaboradas con ingredientes naturales procedentes de granjas de confianza Country Farms, la nueva marca súper-premium de alimentación para perros con recetas naturales, empezará a comercializarse este mes de abril en el mercado español. Bajo el lema “CON TODO LO BUENO DEL CAMPO”, Country FarmsTM ofrece dos gamas: recetas clásicas para cachorro y adulto, y recetas sin cereales (Grain Free) para perro adulto.

Country Farms presenta una gama de alimentación completa para perros con ingredientes naturalmente nutritivos y seleccionados en granjas de confianza. La marca ofrece recetas de gran sabor y equilibradas, elaboradas con ingredientes naturales. En todas sus elaboraciones, su componente principal es la proteína de alta calidad, procedente de pescados o carnes, tales como el salmón, buey o pollo fresco. También ofrece todo lo bueno del campo, con frutas, verduras, hierbas aromáticas y cereales integrales en la gama de recetas clásicas; y yuca, ingrediente muy digerible, en la gama Grain Free. Country FarmsTM no contiene maíz, trigo o soja añadidos; ni tampoco colorantes, aromatizantes o conservantes artificiales añadidos.

Las recetas de Country Farms son perfectas para aquellos propietarios interesados en ofrecer a sus perros la mejor alimentación natural, con ingredientes que no han sido tratados químicamente, y con recetas nutricionalmente equilibradas y adaptadas a las necesidades de cada mascota.

El nuevo lanzamiento, que se distribuirá en tiendas especializadas, tiene como objetivo competir en el segmento de la alimentación natural para perros, que ha alcanzado ya el 20% de las ventas en el mercado español especializado.

Proveedores de confianza

Country Farms se toma muy en serio la elaboración de alimentos nutritivos que ofrezcan toda la bondad de la tierra. Las recetas están cocinadas en el corazón de la región del Véneto, en el norte de Italia, tras una cuidadosa selección de proveedores de confianza. La marca supervisa regularmente mediante auditorías el total cumplimiento de las directrices internas de la compañía: estándares de máxima calidad y sostenibilidad en el proceso de preparación de las recetas.

Todos los proveedores de Country Farms aseguran la trazabilidad de todas las materias primas e ingredientes provenientes de sus granjas.

