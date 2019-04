La industria MICE en España demuestra su crecimiento en el MIS Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 15:43 h (CET) El MIS 2019 rompe récord de asistentes con cerca de 600 profesionales de la industria de eventos y participación de destinos internacionales El pasado miércoles 20 de marzo en el Wanda Metropolitano de Madrid, se llevó a cabo la 7ª edición del MIS (Meeting & Incentive Summit) organizado por Grupo eventoplus. La conferencia-workshop para profesionales de reuniones e incentivos, reunió a cerca de 280 organizadores de eventos (DMC’s, agencias de viajes, agencias de eventos e incentivos, asociaciones, OPCs, organizadores corporativos y organizadores internacionales etc.) y más de 160 empresas de proveedores de servicios, demostrando el claro crecimiento que el Estudio de mercado de Grupo eventoplus explicaba. El evento generó unas 2.079 citas pre-programadas, y gracias a la App, más de 1.044 mensajes fueron enviados entre los participantes.

Happy Meetings

El tema central del MIS 2019 se enfocó en eventos & meetings felices, y enseñó cómo la felicidad puede marcar una diferencia en la efectividad del evento mientras promueve un cambio de comportamiento en los asistentes.

Responsabilidad social corporativa en el MIS

La presencia de la asociación Abrazo Animal fue un éxito rotundo, no solo demostró la increíble labor de adaptación que realiza con animales que han sufrido de abuso, abandono y/o posibles traumas, sino que además permitía a todos los asistentes entender mejor el proceso de adopción de mascotas, servir como tema rompe hielo de muchas conversaciones espontáneas y sacar el lado más afectuoso de los participantes durante el evento.

El evento también contó con la presencia de varias ONGs como la Fundación Roncalli y el Grupo Amás que comparten la misión por el bienestar e inclusión social; por último estuvo presente el FIEB, fundación que trabaja la preservación y cuidado de la fauna y flora en España. Todo un escaparate de ideas de colaboración responsable para la industria.

El conocimiento es oro

El programa formativo contó con sesiones dedicadas a las nuevas tecnologías para la industria de eventos, dentro de las cuales destacaban las Ferias virtuales 3D, protección de datos y ciberseguridad, la tecnología para maximizar el engagement y el evento online como sustitución o complemento del físico. Además mostró el lado más productivo de los Hackathons con uno especializado en congresos y otro para el mundo de incentivos.

Como todos los años el Meeting & incentive Summit contó con el apoyo y presencia de las asociaciones más importantes del sector en España, EMA, AEVEA, AEGVE, ICCA, MPI, OPC, PCMA, Site Spain, Spain DMC´s, Travel advisors y Adeaza.

Acerca de Grupo eventoplus

Desde el año 2000, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, les ofrecen plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras MIS (Meeting and Incentive Summit), el Showroom evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo, así como el FITUR Daily, la gran feria de turismo española.

