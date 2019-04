Policlínica Gipuzkoa acoge la Jornada de Actualización en el Tratamiento Quirúrgico de las Endocarditis Infecciosas Comunicae

lunes, 1 de abril de 2019, 15:23 h (CET) Las intervenciones de endocarditis infecciosas alcanzaron el 5,89% de las cirugías llevadas a cabo en los últimos 10 años por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de Policlínica Gipuzkoa El pasado jueves, Policlínica Gipuzkoa con la colaboración del Hospital Universitario Donostia, reunió a los principales exponentes de la Endocarditis Infecciosa en la Jornada de Actualización en el Tratamiento Quirúrgico de la enfermedad. La enfermedad consiste en una infección del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas que se produce debido a la presencia de un microorganismo, generalmente bacterias, que crecen formando estructuras características conocidas como vegetaciones.

Esta afección infecciosa puede presentarse en todas las edades, tanto en hombres como en mujeres. No obstante, suele darse de forma más habitual en aquellas personas que han superado los 60 años. Además, se registran más casos de endocarditis infecciosas en hombres que en mujeres, triplicando la tasa de afectados por el género masculino.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular de Policlínica Gipuzkoa, que fundó y dirige el cardiocirujano Ignacio Gallo y que está concertado por Osakidetza desde hace 30 años, es un referente en cirugía cardíaca en Europa, que en los últimos 10 años ha intervenido 186 casos de Endocarditis Infecciosas. En casi un 25% de los casos se desconoce la causa, si bien el 75% de los pacientes de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad poseían una patología previa.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuentan con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

Programa de la Jornada de Actualización en el Tratamiento Quirúrgico de las Endocarditis Infecciosas

16:30 - Presentación de la Jornada: Dra. Sonia Roussel. Directora Médica-Asistencial de Policlínica Gipuzkoa y el Hospital de Día Quirónsalud Donostia.

Moderan: Dr. Ignacio Pérez-Moreiras. Servicio de Cirugía Cardiovascular de Policlínica Gipuzkoa y Dr. Von Wichmann (AFIEIG/SEI).

16:45-17:00 - Resumen sobre la situación de las Endocarditis Infecciosas: Dr. M. A. Goenaga. Grupo GAMEGI. Servicio Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia.

17:00-17:30 - Papel del cirujano en el "ENDOCARDITIS TEAM". Experiencia Hospital Clinic Barcelona: Dr. Eduard Quintana. Departamento de Cirugía Cardiovascular Hospital Clinic de Barcelona. Investigador del Grupo de Estudio de las Endocarditis del Hospital Clinic.

17:30-18:00 - Tratamiento de la Infección de Electrocatéteres: Dr. Arístides de Alarcón. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Grupo de Investigación sobre enfermedades infecciosas. Instituto de biomedicina de Sevilla (IBIS), Universidad de Sevilla/CSIC/Universidad Virgen del Rocío y Virgen de la Macarena.

18:00-18:30 - Debate

