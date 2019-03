El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) reconoció que penúltimo en los libres "no es la posición genial", pero recordó que ya sabía de la dificultad que encontraría en el Gran Premio de Argentina, al tiempo que vio como "cuestión de tiempo" estar entre los mejores con su nuevo equipo.



"Sabíamos que rodar en Termas sería difícil. Es un circuito que no me ha ido bien en el pasado porque es una pista muy resbaladiza, y además estoy intentando recuperar los kilómetros sobre la moto que me faltan", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.



Lorenzo recordó que de su 21ª posición solo hay un segundo al tiempo más rápido que marcó este viernes Andrea Dovizioso. "La posición no es genial, pero aun así estamos a un segundo del más rápido y hemos mejorado mucho entre los dos entrenamientos. Seguiremos así y no voy a perder la concentración; es sólo una cuestión de tiempo que estemos ahí", finalizó.