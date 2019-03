La piedra para pizza de Raimundo Sánchez incita a preparar cenas más saludables Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:47 h (CET) La piedra para pizza de la alfarería madrileña Raimundo Sánchez es un complemento ideal para disfrutar de menús realmente sanos propios de la dieta mediterránea La comida siempre es un regalo. También el momento ideal para compartir tiempo y buenos momentos con familia y amigos. Tener salud depende en gran medida de los alimentos ingeridos. Un error bastante común en nutrición es variar poco las comidas. Un cambio de hábitos, modificar la cesta de la compra y utilizar nuevos materiales para el cocinado favorecen la apuesta por una dieta sana. La piedra para el horno o la piedra para pizza son grandes aliadas para comer bien combinando las calorías justas con un consumo de minerales y vitaminas adecuado.

Raimundo Sánchez S.L., empresa de alfarería que fabrica piedra para horno y piedra refractaria para pizza, dispone de diferentes modelos y tamaños para su utilización en casas particulares, restaurantes y establecimientos dedicados a la cocina profesional. La alfarería de Valdetorres de Jarama (Madrid) apuesta por los productos de barro refractario por los beneficios que ofrecen a la hora de comer de forma saludable.

Las piedras para horno están pensadas para aprovechar mejor la energía del propio horno. Estos tipos de platos refractarios distribuyen el calor de forma uniforme. La piedra se calienta rápidamente, manteniendo, además, el calor por más tiempo.

Piedra para pizza y pan para unas masas más ligeras

La piedra para pizza y pan absorbe muy bien la humedad de ambas masas. Por lo que favorece que éstas queden más ligeras y crujientes. Todos estos platos refractarios deben calentarse entre 250ºy 280ºC, y dejarlos de 15 a 20 minutos. Sin ir más lejos, la pizza con vegetales es un gran invento de la recomendable dieta mediterránea. Combinada con una ensalada y un yogur, puede ser protagonista de una comida o una cena totalmente saludable. Se trata de un menú sano y equilibrado para los niños, además de atractivo a simple vista.

La verdura queda disfrazada entre la masa de pizza y el aceite de oliva virgen. Resulta imprescindible añadir este aceite por sus ácidos grasos esenciales. Los vegetales resultan importantes porque combaten enemigos invisibles tales como infecciones, virus o las bacterias, realmente comunes en centros educativos. Igualmente, cualquier adulto que quiera defenderse frente un catarro común necesitará del mejor suplemento vitamínico fabricado por la propia naturaleza: la verdura.

Desde la alfarería Raimundo Sánchez recomiendan combatir la plaga de falta de tiempo y de horarios imposibles y compartir más momentos en la cocina en familia. Los pequeños de la casa deben aprender que sin comida sana no hay auténtica felicidad. Y los padres, tíos y abuelos deben tener presente que hacer la comida, y después disfrutar comiéndola, siempre es un precioso regalo y unos de los momentos más agradables para compartir.

¿Acaso hay algo más divertido y reconfortante que disfrutar de tiempo de calidad en familia?

SOBRE RAIMUNDO SÁNCHEZ

Raimundo Sánchez S.L., alfarería localizada en Valdetorres de Jarama (Madrid), es fabricante de fuentes de barro, ollas, pucheros de barro, platos de barro y cazuelas de barro para ser utilizadas en cualquier cocina, particular o profesional. Dispone de tienda online, para poder hacer pedidos por internet.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.