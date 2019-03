Megacity crea una guía para escoger el material de oficina adecuado según el momento Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:31 h (CET) Las empresas se enfrentan a decisiones diarias que pueden suponer malgastar mucho dinero al cabo del año. Escoger el sobre adecuado según cada envío es una elección mucho más importante de lo que podría suponerse La compra de suministros de oficina puede resultar una completa locura en el caso que el empleado encargado de esta tarea no entienda lo que la propia empresa necesita en cada momento. Sin ir más lejos, cualquier trabajador se habrá visto enfrentado a mil preguntas que le haría a su proveedor de material de oficina para entender mejor el artículo que su empresa necesita.

www.megacity.es es una empresa de productos de papelería online, material de oficina y mobiliario de oficina con más de 20 años en el sector que hace valer sus décadas de experiencia para ofrecer el producto más adecuado. La apuesta de Megacity comprende ofrecer a empresas de todo el territorio español artículos de oficina a un precio sin competencia. Megacity, situada en Alagón (Zaragoza), ofrece hasta 15.000 productos de primera calidad, siempre al mejor precio.

Entre sus numerosos artículos, la empresa aragonesa dispone de un interesante catálogo de sobres. Megacity es consciente que, para la mayoría de la población, los sobres son “los sobres blancos y ya está”. Es muy probable que una persona se encuentre con numerosas dudas respecto el sobre ideal para una ocasión concreta. De hecho, para empresas e instituciones elegir el sobre adecuado es fundamental para su día a día.

Megacity, como proveedor de sobres baratos online de las primeras marcas, recibe numerosas consultas al respecto. Además, este proveedor también aconseja valorar con detenimiento los folios de fotocopiadora ideales para ser ensobrados en cada momento.

Basándose en las referencias que ofrece, Megacity ha elaborado una guía práctica para el momento de realizar un envío y que la elección cumpla siempre las necesidades de cada negocio. Existen 3 características principales que ayudarán a filtrar todas las opciones.

Los sobres pueden escogerse por:

#1. Tipo de cierre

Cierre Humectable: Usado generalmente en sobres con solapa de pico. El cierre es posible al humedecer una banda de cola que contiene la solapa y que provoca que ésta se pegue al cuerpo del sobre.

Sobres cierre autodex: Cierre de pegado instantáneo a raíz de la retirada de una tira que recubre una banda adhesiva. Realmente fácil de usar, es el más habitual actualmente.

Sobres cierre open system: Sistema de apertura fácil que asegura siempre la confidencialidad de cualquier envío.

#2. Tipo de solapa

Dependerá básicamente del tipo de cierre, manual o mediante ensobradora:

Cierre manual: Solapa Recta, Solapa Clásica y Solapa Ministro.

Cierre con ensobradora: Solapa Trapezoidal y Solapa Redondeada, Solapa

#3. Especialidades y usos

Sobres y bolsas en papel blanco: Se utilizan en los envíos normales de cartas y mailings por su mejor presencia.

Sobres parchemín: De alta gama, utilizados en comunicaciones de prestigio.

Sobres y bolsas en papel Kraft (marrón): Se utiliza mucho más en bolsas que en sobres. Tienen más resistencia que los sobres en papel blanco.

Sobres blancos y bolsas ecológicas: Papeles con certificaciones y reciclados, usados básicamente por sus garantías medioambientales. Están hechos con fibras recicladas.

Bolsas de burbujas acolchadas: Ideales para el envío de objetos sensibles. Gracias a su interior acolchado se evitan posibles golpes.

Bolsas-cartopost: Bolsas con dorso de cartón que permiten mantener la rigidez de los materiales que se envían en ellas (fotografías, radiografías, etc…).

Especialmente en el ámbito profesional, cualquier persona que se encuentre en algún momento con alguna duda relacionada con el sobre ideal podrá consultar esta guía práctica de sobres realizada por Megacity.

Sobre Megacity

Megacity es una empresa aragonesa de suministro de material de oficina y papelería con más de 20 años en el sector. En estos últimos años ha tenido una potente apuesta por el mercado online, llegando así a todo el mercado nacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.