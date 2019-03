Aumenta la demanda de medios especializados en actualidad política y sucesos, según Cronista Digital Comunicae

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:35 h (CET) En el Mare Magnum informativo que conforma Internet, aumenta el interés y la demanda de medios de comunicación digitales especializados en actualidad política y sucesos. Cronista Digital, cabecera especializada en la citada temática, desvela las claves de este auge Debido al surgimiento del fenómeno de las fake news los usuarios han optado por confiar en medios especializados. El aumento de la desconfianza, con las noticias falsas, provoca un repentino auge de medios digitales como Cronista Digital que disparan sus visitas.

Un crecimiento exponencial basado en la confianza

Internet ha supuesto un verdadero reto para la industria periodística. Si bien, ha garantizado un mayor acceso a la información, también ha provocado un tsunami en la veracidad de las fuentes. En el pasado, era algo que se presuponía, sin embargo, el reciente fenómeno de las fake news ha puesto de manifiesto la existencia de industrias orientadas a generar corrientes de opinión mediante la difusión de bulos.

"Antes, el usuario contaba con información elaborada por tres o cuatro agencias de referencia. Ahora, las redes sociales han posibilitado millones de microagencias, con todo lo que eso puede suponer. Los medios tradicionales cuentan con un bagaje y un código ético, que no se puede contrastar en una cuenta cualquiera de una red social determinada. Hemos presenciado el nacimiento de un ecosistema informativo paralelo a la prensa que cuenta con millones de corresponsales ficticios, capaces de difundir todo tipo de información falsa".

Los expertos alertan de los peligros de no concienciar a los usuarios sobre sus deberes con la información. "Si bien hace unos años, el lector era más pasivo, a día de hoy es uno más del sector. Tiene, hoy más que nunca, el deber de contrastar la información y de no servir ciegamente de altavoz a ideas interesadas".

Conscientes de esta situación, cada vez más usuarios deciden confiar en periódicos con una experiencia contrastada como Cronista Digital. Este medio, que cuenta con más de diez años de bagaje informativo, ha pasado de 20.000 a 500.000 páginas vistas en apenas cuatro meses.

Todo pasa por la especialización

Según los medios digitales su futuro pasa por la especialización, debido a la cantidad de información que se mueve en Internet. "En la Red hay mucho ruido, y las grandes agencias tienen la capacidad de lanzar constantemente información generalista. Para que nuestra voz sea escuchada y valorada, debemos especializarnos y realizar una labor constante. Así conseguimos ir fidelizando a nuestros lectores. Éstos aprecian el tratamiento respetuoso que damos a las noticias de sucesos y política, la veracidad y la rapidez. Esto último es necesario en el mundo actual para ser un medio competitivo".

En opinión de estos profesionales, Internet genera muchas oportunidades para la industria de la información, pero también muchos retos. "Puede parecer que nuestro crecimiento ha sido un 'boom' repentino, pero lo cierto es que llevamos desde 2007 trabajando. En Internet surgen muchas oportunidades, pero hay que contar con el conocimiento y la habilidad para aprovecharlas. En Cronista Digital disponemos de un equipo de 10 redactores".

En opinión de la compañía, esta estructura les dota de un músculo informativo importante, pero, a la vez, les enmarca como un medio pequeño; lo que les otorga mayor flexibilidad para surfear los retos de la Red. "Sin duda, es una ventaja frente a las grandes agencias, ya que podemos dar respuesta a la demanda de nuestros usuarios de manera más ágil. Somos más cercanos, eso genera una mayor confianza y una sensación de comunidad. Es por ello que contamos con dos páginas de Facebook que aúnan a 80.000 personas", concluyen.

