Mustela, galardonada con los Premios Victoria de la Belleza

viernes, 29 de marzo de 2019, 15:19 h (CET) La Crema Hidratante Confort y la Leche Hidratante Confort, ambos productos pertenecientes a la gama Piel Muy Sensible de Mustela, fueron los premiados Ayer tuvo lugar la entrega de los Premios Victoria de la Belleza en Lisboa, en los que se premió la Crema Hidratante Confort y la Leche Hidratante Confort, ambos productos pertenecientes a la gama Piel Muy Sensible de Mustela, de Laboratorios Expanscience. Patricia Alonso Seco, responsable Digital, y Blanca Martos, jefe de Producto, en Expanscience España fueron las encargadas de recoger los galardones.

Estos premios creados en Francia por Monadia, Centro de Calidad de Consumidores, llevan 15 años dando voz a los clientes y es el único sello de calidad en el sector de la belleza basado exclusivamente en la valoración de las cualidades intrínsecas de los productos. Estos son probados y aprobados por 60 consumidores habituales de la categoría, bajo el control de un laboratorio de evaluación sensorial, y seleccionados según sus perfiles y en función del producto en cuestión.

Actualmente, estos galardones están presentes en España, México y Portugal, representados por Global Quality Iberia y premian todos aquellos productos o servicios del sector de la belleza o el bienestar, de cualquier empresa y de cualquier categoría, nuevos o ya existentes en el mercado. Esta edición ha sido la primera celebrada en España y Portugal.

Las pruebas se realizan en un contexto real de uso con el fin de evaluar el verdadero valor del producto y la satisfacción obtenida con su utilización. Los tests son a ciegas, sin conocimiento de marca ni envase, lo que asegura la completa imparcialidad en la evaluación. Los consumidores prueban el producto en sus domicilios en sustitución de su producto habitual. El periodo de prueba puede variar, según la naturaleza del producto, desde 1 día hasta 3 meses.

Los productos ganadores son aquellos que han conseguido una mayor puntuación entre 5 criterios: satisfacción global, eficacia del producto (promesas del producto), textura, fragancia y beneficios. En el caso de la Crema y la Leche Hidratante de Confort de mustela son productos que destacan porque hidratan de forma inmediata y duradera la piel, aliviando las pequeñas rojeces visibles y la sensación de picor y de tirantez de las pieles muy sensibles. Su textura ligera proporciona un efecto segunda piel protector frente a las agresiones diarias. Además, ambos tienen un 97% de ingredientes de origen natural.

Desde el equipo de Mustela, de Laboratorios Expanscience, están muy orgullosos con este reconocimiento. “Esta distinción tiene un gran valor, ya que se trata de una prueba objetiva o a ciegas del producto que tiene un gran impacto no solo en la reputación de la marca sino también en la confianza de los clientes, así como en las ventas. Los consumidores confían en la opinión de otros consumidores”.

